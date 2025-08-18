Китайский фондовый индекс поднялся до десятилетнего максимума

Композитный индекс Шанхайской фондовой биржи закрылся на самом высоком уровне за десятилетие, подскочив на 0,9% до 3728 в понедельник. Об этом пишет Bloomberg.

Самый высокий уровень

Индекс акций, котирующихся на Шанхайской фондовой бирже, закрылся на самом высоком уровне за десятилетие, поскольку зажиточные местные инвесторы вливают на выросший на фоне ослабления торговой напряженности с США рынок.

Согласно данным Bloomberg, композитный индекс Шанхайской фондовой биржи подскочил на 0,9% и закрылся на отметке 3728, что является самым высоким показателем с августа 2015 года. Это закрепляет 20% рост по апрельской распродаже, когда масштабные тарифы президента США Дональда Трампа всколыхнули мировые рынки. На прошлой неделе Трамп продлил тарифное перемирие с Китаем.

Этот рост отражает растущее ощущение оптимизма среди мелких инвесторов, имеющих почти рекордно высокие сбережения и все чаще отказывающихся от облигаций. Эти инвесторы пострадали десять лет назад, когда резкое крушение фондового рынка заставило Пекин привлечь государственные фонды для поддержки цен на акции и оставил горькие воспоминания для многих инвесторов.

С тех пор были и ложные откровения, но за последнее десятилетие китайские акции в Китае значительно отставали от бенчмарков акций в США, Азии и даже Европе, долго считавшихся глобально отсталыми для инвесторов в акции.

Управляющие фондами в Китае теперь надеются, что у нынешнего роста достаточно оснований — от надежд на искусственный интеллект до правительственных шагов по стимулированию роста — чтобы выдержать испытание временем.

Фондовому рынку Китая помогло то, что инвесторы переместили свои инвестиции из фиксированного дохода, поскольку они уменьшили ожидания смягчения монетарной политики и отреагировали на решение Пекина возобновить налоги на процентные выплаты по государственным облигациям или облигациям финансовых учреждений.

Доходность 10-летних облигаций Китая в понедельник выросла на четыре базисных пункта до 1,78%, в то время как доходность 30-летних облигаций была примерно на шесть базисных пунктов выше до 2,11%. Фьючерсы на 30-летние облигации страны подверглись наибольшему падению с марта. Последний отчет центрального банка Китая о монетарной политике показал, что политики не спешат с агрессивным смягчением монетарной политики.

Шанхайский композитный индекс еще далек от бурных дней 2015 года, когда всплеск покупок, вызванный использованием левериджа, поднял индекс до 5166, прежде чем лопнул пузырь. Исторический максимум был установлен в октябре 2007 года.

Торговая напряженность ослабевает

Ажиотаж на фондовом рынке Китая разительно отличается от того, что было лишь несколько месяцев назад, когда опасения вступления двух крупнейших экономик мира в длительную и болезненную торговую войну всколыхнули рынки по всему миру. Этот рост является частью глобального роста цен на акции: на прошлой неделе акции в США и Индонезии установили новые максимумы, что помогло поднять индекс MSCI мировых акций до рекордного уровня.

Восстановление фондового рынка Китая привело к безумной торговой активности.

Согласно данным, собранным Bloomberg, обращение на материковых биржах в понедельник превысило 2,7 триллиона юаней (376 миллиардов долларов), что является вторым по величине оборотом после пика 8 октября. Это произошло после того, как трейдеры из материкового Китая приобрели акции на рекордную сумму 35,9 миллиарда гонконгских долларов (4,6 миллиарда долларов) в Гонконге в пятницу, поскольку настроение риска на материковых акциях распространилось через границу.

Также наблюдается всплеск кредитов на покупку акций, что говорит о том, что инвесторы используют кредитное плечо, чтобы присоединиться к росту. Сумма маржинального долга, взятая для покупки акций, на прошлой неделе поднялась до самого высокого уровня с 2015 года и сейчас находится примерно на 10% достижения исторического максимума.