Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

Федеральный суд Австралии оштрафовал авиаперевозчика Qantas на 90 млн австралийских долларов ($59 млн) за незаконное увольнение 1,82 тысячи человек из наземного персонала во время пандемии коронавируса в 2020 году, пишет Financial Times.

Детали

Это с отрывом крупнейший штраф за нарушение австралийского трудового законодательства, отмечает газета. Факт нарушения был подтвержден судом в 2021 году.

Судья Майкл Ли подверг Qantas критике за ее действия в рамках длительного судебного процесса и заявил, что принесенные компанией извинения были «неправильными».

Публичные заявления Qantas, ее аргументы против выплаты компенсации уволенным работникам и тот факт, что глава компании Ванесса Хадсон не появилась в суде, заставили судью подвергнуть сомнению искренность извинений авиаперевозчика, сказал он.

«Я все же считаю, что теперь ответственные лица Qantas испытывают некоторые искренние сожаления, но это скорее отражает тот ущерб, который это дело нанесло компании», — сказал Ли.

Хадсон заявила, что компания выплатит штраф.

Qantas неудачно пыталась обжаловать судебное решение от 2021 года и просила снизить штраф. При этом она согласилась выплатить уволенным компенсацию в размере 120 млн австралийских долларов.