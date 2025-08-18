Цены на газ в Европе обновили минимум 2025 года перед встречей Трампа и Зеленского

Европейские цены на природный газ обновили минимум 2025 года на фоне ожиданий встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским по вопросу урегулирования конфликта с россией. Об этом пишет Bloomberg.

Эталонные фьючерсы продолжили падение после обвала на прошлой неделе в преддверии встречи Трампа с российским президентом владимиром путиным.

Соглашение о прекращении конфликта могло бы ослабить напряженность на мировом рынке по мере возвращения российских энергоносителей.

Трамп намерен принять Зеленского и ряд европейских лидеров, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона и генсека НАТО Марка Рютте, чтобы изложить условия потенциального мирного соглашения, которое он обсуждал с путиным.

Ожидается, что США сосредоточатся на вопросе территориальных уступок, которых хочет россия. После переговоров с Путиным в пятницу на Аляске Трамп заявил, что будет убеждать Зеленского быстро заключить сделку, и сообщил лидерам о своей готовности к участию США в гарантиях безопасности Украины.

Хотя Европа за последние три с лишним года диверсифицировала поставки газа после сокращения россией трубопроводных потоков — теперь основная часть морских поставок идет из отдаленных стран, включая США и Катар, — трейдеры делают ставку на то, что возможное смягчение санкций против россии позволит части ее энергоресурсов вернуться на мировые рынки и ослабит конкуренцию.

Тем временем Норвегия — еще один крупный поставщик газа в Европу — на выходных сообщила о внеплановой остановке на экспортном СПГ‑заводе Hammerfest, что может сказаться на ценах, если простой затянется.

Нидерландские фьючерсы на ближайший месяц, бенчмарк европейского газового рынка, снизились на 1,9% — до 30,43 евро за мегаватт-час к 8:26 по амстердамскому времени.