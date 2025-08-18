Гетманцев: Формулу для расчета пенсии необходимо просмотреть

Формулу, по которой рассчитываются пенсионные выплаты при уходе человека на пенсию, необходимо пересмотреть. Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорит Гетманцев

«Формула для расчета пенсии должна быть пересмотрена. В частности, чтобы не было такой несправедливости, когда у человека, который вышел на пенсию в 2000 году — пенсия существенно меньше человека, который вышел на пенсию в 2010 году. И все только потому, что базой для расчета являются абсолютно несопоставимые цифры», — написал Г. Г.

По словам депутата, Минсоцполитики уже работает над тем, чтобы создать новую формулу расчета пенсий.

Читайте также: Средняя пенсия в Украине выросла на 69 гривен — Гетманцев

«Ожидаем соответствующих предложений и дальнейших шагов к реформированию пенсионной системы, чтобы устранить, наконец, несправедливость и обеспечить приличные пенсии украинцам», — добавил Гетманцев.