українська
18 августа 2025, 12:46

Гетманцев: Формулу для расчета пенсии необходимо просмотреть

Формулу, по которой рассчитываются пенсионные выплаты при уходе человека на пенсию, необходимо пересмотреть. Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Формулу, по которой рассчитываются пенсионные выплаты при уходе человека на пенсию, необходимо пересмотреть.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорит Гетманцев

«Формула для расчета пенсии должна быть пересмотрена. В частности, чтобы не было такой несправедливости, когда у человека, который вышел на пенсию в 2000 году — пенсия существенно меньше человека, который вышел на пенсию в 2010 году. И все только потому, что базой для расчета являются абсолютно несопоставимые цифры», — написал Г. Г.

По словам депутата, Минсоцполитики уже работает над тем, чтобы создать новую формулу расчета пенсий.

Читайте также: Средняя пенсия в Украине выросла на 69 гривен — Гетманцев

«Ожидаем соответствующих предложений и дальнейших шагов к реформированию пенсионной системы, чтобы устранить, наконец, несправедливость и обеспечить приличные пенсии украинцам», — добавил Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

+
+89
Я. ..
Я. ..
18 августа 2025, 12:55
#
«„Формула для розрахунку пенсії має бути переглянута. Зокрема щоб не було такої несправедливості, коли у людини, яка вийшла на пенсію у 2000 році — пенсія істотно менша за людину, яка вийшла на пенсію у 2010 році. І все тільки тому, що базою для розрахунку є абсолютно неспівставні цифри“, — написав Гетманцев.»

Покажіть йому пенсії прокурорів та суддів, нехай зрозуміє сенс своїх слів про «несправедливість» пенсійну)) бо в нас же прокурори і судді «найперетружені»))
+
0
zephyr
zephyr
18 августа 2025, 15:53
#
Типично: военная пенсия в 35 лет в 50к грн, как началась война и военному пенсу 36- всё, баста: выпадает матка ануса, не годен. Про силовиков, прокуроров- молчу, там просто богодельня, там вообще можно пенсии отменять- они воруют и берут взятки намного бОльшие, нежели та «копеечная"пенсия. Ну, а перерасчёт пенсий…за чей счёт банкет? Положил 10 баксов- получил 100?
