Биткоин упал до $115 тысяч

Основные криптовалюты упали, в результате чего общая стоимость крипторынка опустилась ниже $4 трлн, сообщает Bloomberg.

Падение биткоина

Биткоин упал на 2,2%, достигнув примерно $115 000, в то время как Ethereum, второй по величине токен, в понедельник в какой-то момент потерял более 4,5%, опустившись ниже $4300. Общая стоимость всех криптовалют упала до $3,9 трлн.

Падение произошло после того, как 14 августа биткоин достиг рекордных $125 514, а эфир в тот же день приблизился к своему историческому максимуму, установленному в ноябре 2021 года.

Росту двух ведущих токенов способствовал поток институциональных инвестиций, возглавляемых компаниями, занимающимися казначейскими инвестициями в цифровые активы.

Согласно интерактивной таблице «Минфина», стоимость первой криптовалюты по состоянию на 10:00 составляет $115,297.00 за монету.

«На рынке наблюдается постоянная фиксация прибыли с момента достижения на прошлой неделе нового исторического максимума», — заявила Кэролайн Маурон, соучредитель Orbit Markets, добавив, что «импульс, лежащий в основе бума криптовалютных казначейских облигаций, похоже, теряет обороты».

Metaplanet, японский оператор гостиничного бизнеса, который на данный момент накопил $2,2 млрд в биткоинах, упал примерно на 50% по сравнению с максимумом середины июня.