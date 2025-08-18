Недельный приток капитала в спотовые Ethereum-ETF установил исторический максимум

В период с 11 по 15 августа 2025 года спотовые биткоин и Ethereum -ETF продемонстрировали положительную динамику. За это время чистый приток в фонды на базе первой криптовалюты составил $547,82 млн, в то время как Ethereum-ETF зафиксировали рекордные $2,85 млрд, пишет incrypted.

Согласно данным SoSoValue, биткоин-фонды фиксировали приток капитала в течение четырех из пяти торговых дней. Наибольший объем инвестиций поступил 14 августа — более $230,93 млн.

Ethereum-ETF также продемонстрировали устойчивую положительную динамику: в четырех из пяти торговых дней зафиксированы приливы, а 14 августа фонды получили более $1 млрд. Единый отток средств произошел 15 августа и превысил $59 млн.

В целом, тенденция положительных результатов в секторе в разрезе недели продолжается еще с середины мая 2025 года.