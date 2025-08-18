Multi от Минфин
18 августа 2025, 12:00

Золото восстанавливается после двухнедельного минимума. В центре внимания встреча Трампа и Зеленского

Золото выросло после достижения двухнедельного минимума, поддержанного снижением доходности казначейских облигаций США, поскольку инвесторы ожидали встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами для обсуждения мирного соглашения с россией, пишет Reuters.

Золото выросло после достижения двухнедельного минимума, поддержанного снижением доходности казначейских облигаций США, поскольку инвесторы ожидали встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами для обсуждения мирного соглашения с россией, пишет Reuters.

По состоянию на 06:09 по Гринвичу в понедельник спотовая цена на золото выросла на 0,4% до 3348,59 доллара за унцию, достигнув самого низкого уровня с 1 августа.
По состоянию на 06:09 по Гринвичу в понедельник спотовая цена на золото выросла на 0,4% до 3348,59 доллара за унцию, достигнув самого низкого уровня с 1 августа.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре выросли на 0,4% до 3394,90 доллара.

«В начале дня цена на золото падала, но… смогла изменить курс, когда покупатели поднялись до отметки $3330 в рамках ценовой игры. Доходность казначейских облигаций США потеряла часть пятничного роста, что также помогло облегчить жизнь цене на золото», — сказал главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Между тем доходность 10-летних казначейских облигаций США упала с более чем двухнедельных максимумов. Инвесторы также с нетерпением ждут ежегодного симпозиума Федеральной резервной системы в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, в большинстве своем ожидают, что ФРС объявит о снижении ставки в сентябре, первом снижении в этом году, с возможным вторым снижением до конца года.

Недоходные слитки, которые считаются безопасным активом в периоды неопределенности, обычно хорошо показывают себя в условиях низких процентных ставок.

Стоимость серебра, платины и палладия

Спотовая цена на серебро немного выросла на 0,1% до 38,02 доллара за унцию, платина — на 0,1% до 1 336,79 доллара, а палладий — на 0,1% до 1 113,52 доллара.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
