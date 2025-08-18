Multi от Минфин
українська
18 августа 2025, 11:42

Сколько стоит зарядить электромобиль в июле 2025 года

Аналитики Института исследований авторынка проанализировали набор моделей в украинском парке электромобилей (объем которого составляет более 178 тыс.), и определили, что около 40% его резидентов имеют аккумуляторы емкостью свыше 50 кВт-ч, следовательно их смело можно относить к категории «дальнобойных», или по меньшей мере.

Аналитики Института исследований авторынка проанализировали набор моделей в украинском парке электромобилей (объем которого составляет более 178 тыс.), и определили, что около 40% его резидентов имеют аккумуляторы емкостью свыше 50 кВт-ч, следовательно их смело можно относить к категории «дальнобойных», или по меньшей мере.
Фото: depositphotos

Стоимость зарядки

Итак, если заряжать электроавто исключительно на ЭВС (электрозарядных станциях), фактор экономии не исчезает: при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега (что даже больше среднего значения), такая дистанция обойдется в среднем в 378 грн.

Наименее затратный вариант не слишком габаритной легковушки из ДВС, оборудованной газобаллонным оборудованием, потратит (при 12 л/100 км пропан-бунатовой смеси) 410 грн. И это еще достаточно оптимистическое значение, обычно на практике машины с ГБО нуждаются в большем топливе.

Бензиновый легковой автомобиль при 10 л/100 км потратит 600 грн на эту же дистанцию, или даже больше — ведь недавно цены на бензин и дизтопливо ощутимо подскочили, до 62 и 59 грн/л соответственно.

Справочно: заряжая машину по бытовому тарифу на дому (4,32 грн/кВт-ч при однозонном счетчике) 100 км пробега обойдется до 90 грн. Если же есть ночной тариф (2,16 грн), то сумма станет вдвое меньше — 45 грн, что даже меньше, чем цена одного литра жидкого горючего.

Это при расходах 20 кВт-ч на 100 км, например, для Tesla Model 3.

Если же брать меньшие авто, типа Renault ZOE, Fiat 500e, Nissan Leaf — потребление там может быть вдвое меньше, 10−11 кВт-ч/100 км, соответственно и меньшие затраты.

Стоимость киловатт на чарджерах с публичным доступом

Специалисты Института исследований авторынка собрали информацию из мобильных приложений ведущих операторов сетевых ЭСВ в Украине, и выбрали те значения цен, которые чаще всего повторялись, ориентируясь, прежде всего, на станции, расположенные у междугородных дорог.

В зависимости от локации могут происходить меньшие или большие тарифы — это следует уточнять в соответствующих приложениях операторов ЕС. Также на некоторые станции распространяется тариф «за простой» — когда авто подключено, но зарядка не происходит, однако этот момент мы не будем учитывать.

По наблюдениям специалистов ИДА, более высокие тарифы чаще на придорожных ЭСС, особенно если они скоростные (80…100 кВт и больше). Меньшие тарифы преимущественно на ЕСС, размещенные на паркингах разных бизнесов — гостиниц, торговых центров, ресторанов и т. д.

Средняя цена киловатт-часа полученного через АС порт сейчас составляет 15,52 грн (+0,53 грн), через DC порт — 17,65 грн (+0,27 грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

