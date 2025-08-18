Приватбанк запустил быстрые и доступные переводы из Канады

Украинцы отныне смогут получать быстрые и доступные денежные переводы из Канады через систему PrivatMoney благодаря партнерству Приватбанка и канадского Ukrainian Credit Union Limited (Украинского Кредитного Союза, UCU), говорится в сообщении банка.

Что известно

«Чтобы многочисленная диаспора и украинцы, которые сейчас находятся в Канаде, могли всегда удобно и быстро поддержать родных и друзей в Украине, мы расширяем географию партнеров системы доступных денежных переводов PrivatMoney и увеличиваем количество партнеров на канадском рынке, — говорит Мария Страшко, руководитель департамента международных переводов Приватбанка. — Уникальные технологии без излишних усилий и затрат».

Как отправить перевод

Отправить из Канады в Украину перевод можно через наземные пункты Украинского Кредитного Союза.

Получить перевод через PrivatMoney можно автоматически на карту (если отправитель указал данные карты получателя), с контрольным номером перевод можно получить в Приват24 (веб сайт и мобильное приложение), ТСО, АТМ, через отделение банка, службу поддержки клиентов 3700 и онлайн помощь в чате в Приват24.