За прошедший месяц украинцы приобрели 2072 ед. легковых автомобилей, завезенных из Китая. Это на 50% больше по сравнению с июлем 2024 года, сообщает Укравтопром.
Китайские авто в тренде: что покупали украинцы в июле
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Из этого количества: новых — 1707 ед. (+52%); б/у — 365 ед. (+40%) ед.
Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 89%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- BYD Song Plus — 391 ед.;
- HONDA eNS1 — 206 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 131 ед;
- ZEEKR 7X — 104 ед.;
- AUDI Q4 — 89 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- BYD Song Plus — 28 ед.;
- AUDI Q4 — 27 ед.;
- BYD Sea Lion 07 — 24 ед.;
- POLESTAR 2 — 23 ед.;
- ZEEKR 001 — 22 ед.
Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua и получайте полис на свой e-mail за 5 минут
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии