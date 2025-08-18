Эксперт прогнозирует рост биткоина до $150 000 в 2025 году

Генеральный директор инвесткомпании Canary Capital Стивен МакКларг заявил, что биткоин может вырасти до $150 000 уже в 2025 году. Вероятность такого сценария превышает 50%. Об этом пишет CNBC.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Прогноз эксперта

По его словам, есть значительный спрос на ETF на базе актива со стороны крупных игроков. МакКларг добавил, что после обновления максимумов рынок может перейти в фазу коррекции уже в 2026 году.

Несмотря на рост курса Ethereum Canary Capital, не подавала заявку на запуск Ethereum-ETF. МакКларг объяснил это отсутствием интереса к сети:

«Я не являюсь большим поклонником Ethereum, только потому, что это старая технология. Solana, Sui и другие решения уже ее обогнали», — заявил он.

Читайте также: С гривны в биткоин: как выгодно и безопасно покупать и держать криптовалюту в Украине

Он добавил, что не ожидает новых максимумов для актива.

Впрочем, компания Canary Capital подала заявку на запуск ETF для Litecoin. МакКларг сравнил монету с серебром на фоне золотого биткоина.