Кабмин сегодня представит план действий правительства

Кабинет Министров в понедельник, 18 августа, представит план действий правительства. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Подробности

«В понедельник презентуем план действий правительства — комплексную программу с конкретными мерами и целями. Наши приоритеты неизменны: укрепление сил обороны, развитие производства оружия, социальная поддержка и программы для ветеранов, помощь прифронтовым регионам и ВПЛ, стабильная экономическая политика, восстановление и энергетическая безопасность», — напомнил он.

Напомним

17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины, а также утвердила новый состав правительства под ее руководством.