ФГВФЛ продает мегапул кредитов на 3,3 миллиарда гривен со скидкой 97%

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на продажу единым лотом «мегапул» кредитов , сформированный из активов четырех обанкротившихся банков: АО «МР Банк», АО «Мегабанк», ПАО « Проминвестбанк » и АО « Банк Сич ». Общая задолженность по этим кредитам составляет 3,32 млрд грн, однако стартовая цена лота — всего 109,4 млн грн, или 3,3% от номинала. Об этом пишет пресс-служба Фонда.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали аукциона

Торги пройдут в системе «Prozorro.Продажи» по голландской модели, которая предусматривает постепенное снижение цены. В состав лота вошли права требования и имущественные права по кредитным договорам, заключенным как с юридическими, так и с физическими лицами, а также дебиторская задолженность.

В Фонде отмечают, что ранее эти активы уже неоднократно выставлялись на продажу — как отдельно, так и меньшими пулами, — однако не нашли своего покупателя.

Что в залоге

Обеспечением по кредитам, вошедшим в пул, выступает разнообразное имущество, расположенное по всей Украине. Среди наиболее интересных объектов:

В Киеве: пятикомнатная квартира площадью 238,5 кв. м недалеко от Майдана Независимости.

В Закарпатье: недостроенное домовладение с помещениями магазина-кафе.

В Кривом Роге: три квартиры.

В Днепропетровской области: большой комплекс недвижимости, включающий мастерскую, склад, гараж и несколько свинарников.

ФГВФЛ подчеркивает, что на продажу выставляется не само заложенное имущество, а право требовать возврата долга или взыскать залог в судебном или внесудебном порядке.