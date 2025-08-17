Multi от Минфин
українська
17 августа 2025, 14:13

Рынок нефти ожидает снижения цен после встречи Трампа и путина

Цены на нефть готовятся к сдержанной, вероятно, негативной реакции на открытии торгов после встречи президента США Дональда Трампа и владимира путина на Аляске. Ключевым итогом для рынка стало заявление Трампа о том, что он временно воздержится от введения санкций против покупателей российской нефти. Об этом пишет Reuters.

Цены на нефть готовятся к сдержанной, вероятно, негативной реакции на открытии торгов после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отказ от санкций и курс на мирное соглашение

После переговоров Дональд Трамп сообщил, что договорился с путиным о том, что переговорщики должны работать сразу над полноценным мирным соглашением по Украине, а не над промежуточным прекращением огня.

Самым важным для нефтяного рынка стало то, что Трамп решил приостановить угрозу введения пошлин (вторичных санкций) против таких стран, как Китай и Индия, за покупку российской нефти.

«Медвежий» сигнал для рынка: комментарии аналитиков

Аналитики сходятся во мнении, что такой результат является негативным для цен на нефть, поскольку он снимает непосредственную угрозу для поставок российских энергоресурсов на мировой рынок.

Другие эксперты также считают, что угроза санкций пока приостановлена, поэтому цены, вероятно, будут торговаться в узком диапазоне до появления новостей.

В фокусе — встреча с Зеленским

Теперь внимание рынка сосредоточено на встрече Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая должна состояться в Вашингтоне в понедельник. Сообщается, что на нее также приглашены европейские лидеры. Результаты этих переговоров станут следующим важным фактором, который будет влиять на настроения трейдеров.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментарии

