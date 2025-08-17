Multi от Минфин
17 августа 2025, 13:05 Читати українською

Крупнейший в мире суверенный фонд увеличил свои непрямые вложения в биткоин на 83%

Государственный пенсионный фонд Норвегии, крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния с активами в $1,7 трлн, во втором квартале 2025 года увеличил свои косвенные вложения, связанные с биткоином, на 83%. Об этом заявил глава отдела исследования цифровых активов банка Standard Chartered Джеффри Кендрик, проанализировав регуляторные отчеты фонда, пишет The Block.

Государственный пенсионный фонд Норвегии, крупнейший в мире суверенный фонд благосостояния с активами в $1,7 трлн, во втором квартале 2025 года увеличил свои косвенные вложения, связанные с биткоином, на 83%.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как работает косвенная инвестиция

Согласно анализу, биткойн-эквивалент вложений норвежского фонда вырос с 6 200 BTC до 11 400 BTC.

Важно отметить, что фонд не покупает биткоин напрямую. Вместо этого он инвестирует в акции компаний, которые держат большое количество биткоинов на своем балансе. Почти вся позиция фонда сосредоточена в акциях компании MicroStrategy, а недавно была добавлена небольшая доля в японской компании Metaplanet.

«Проактивная позиция»: комментарий аналитика

Джеффри Кендрик считает, что такой значительный прирост за один квартал является сознательным и «проактивным» решением, а не просто результатом роста стоимости акций.

«Суть в том, что Norges (банк, управляющий фондом) использует MicroStrategy как способ получить доступ к базовому активу биткоина», — отметил Кендрик.

Этот анализ является продолжением предыдущих наблюдений Кендрика, который еще в первом квартале фиксировал рост интереса к биткоину со стороны суверенных фондов и государственных учреждений.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
