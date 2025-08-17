Большая часть услуг в приложении и на портале «Дія» будет временно недоступна до 08:00 понедельника, 18 августа. Перерыв в работе связан с плановым техническим обновлением государственных реестров, которые администрирует Министерство юстиции. Об этом сообщила пресс-служба «Дії».
В «Дії» временно недоступны более 20 сервисов из-за обновления реестров Минюста
Как пояснили в сервисе, временно недоступными будут все услуги, получающие данные из реестров Минюста. Среди них:
- Услуги для ФЛП (регистрация, внесение изменений, прекращение).
- Услуги ДРАЦС (повторные свидетельства и выписки о рождении, браке, разводе).
- Услуги, связанные с недвижимостью («еВосстановление», регистрация прав на недвижимое имущество).
- Перерегистрация автомобиля.
- Комплексные услуги, такие как «еМалятко» и «еПредприниматель».
Полный перечень услуг, которые не будут работать в выходные дни, можно посмотреть на портале «Дія».
В службе поддержки заверили, что другие сервисы, не связанные с реестрами Минюста, будут работать в обычном режиме.
Источник: Минфин
