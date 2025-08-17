Американцы прекращают «кредитную вечеринку»: расходы по дебетовым картам снова растут быстрее

Американцы начинают отказываться от активного использования кредитных карт, которое наблюдалось в эпоху пандемии. Впервые за почти четыре года темпы роста расходов по кредитным картам стали ниже, чем по дебетовым. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Visa , Mastercard и TransUnion.

Изменение трендов и давление на бюджеты

После всплеска расходов, который привел к росту общего долга по кредитным картам в США до более чем $1 триллиона, сейчас рост замедляется. В первом полугодии этого года расходы по дебетовым картам выросли на 6,57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как расходы по кредитным — лишь на 5,65%.

Это изменение связано с усилением давления на домохозяйства: возобновлением выплат по студенческим кредитам и высокими процентными ставками по самим кредитным картам, достигающими 22% годовых. В таких условиях банки становятся более избирательными в выдаче новых кредиток, а потребители — более осторожными в взятии новых долгов.

Новое финансовое поведение

Одним из признаков того, что американцы пытаются справиться с долгами, является всплеск спроса на личные займы, которые часто используются для консолидации долгов по кредитным картам. В первом квартале объем таких займов вырос на 18%.

В то же время исследование TransUnion показывает, что замедление роста задолженности и падение уровня просрочек свидетельствуют о том, что потребители активно управляют своими долгами.