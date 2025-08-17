Американцы начинают отказываться от активного использования кредитных карт, которое наблюдалось в эпоху пандемии. Впервые за почти четыре года темпы роста расходов по кредитным картам стали ниже, чем по дебетовым. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Visa, Mastercard и TransUnion.
Американцы прекращают «кредитную вечеринку»: расходы по дебетовым картам снова растут быстрее
Изменение трендов и давление на бюджеты
После всплеска расходов, который привел к росту общего долга по кредитным картам в США до более чем $1 триллиона, сейчас рост замедляется. В первом полугодии этого года расходы по дебетовым картам выросли на 6,57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как расходы по кредитным — лишь на 5,65%.
Это изменение связано с усилением давления на домохозяйства: возобновлением выплат по студенческим кредитам и высокими процентными ставками по самим кредитным картам, достигающими 22% годовых. В таких условиях банки становятся более избирательными в выдаче новых кредиток, а потребители — более осторожными в взятии новых долгов.
Новое финансовое поведение
Одним из признаков того, что американцы пытаются справиться с долгами, является всплеск спроса на личные займы, которые часто используются для консолидации долгов по кредитным картам. В первом квартале объем таких займов вырос на 18%.
В то же время исследование TransUnion показывает, что замедление роста задолженности и падение уровня просрочек свидетельствуют о том, что потребители активно управляют своими долгами.
