17 августа 2025, 10:45

«Война за таланты»: бегтехи «убивают» ИИ-стартапы, переманивая их основателей

Неутолимая жажда талантов в сфере искусственного интеллекта заставляет технологических гигантов, таких как Microsoft, Meta и Google, прибегать к неортодоксальным методам найма. Они переманивают основателей и ключевых исследователей, оставляя их стартапы пустыми, что угрожает инновационной культуре Кремниевой долины. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Неутолимая жажда талантов в сфере искусственного интеллекта заставляет технологических гигантов, таких как Microsoft, Meta и Google, прибегать к неортодоксальным методам найма.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новая тактика

Вместо того чтобы покупать стартапы целиком, техногиганты все чаще используют другую тактику: нанимают ключевых сотрудников, иногда целые команды, а самой компании выплачивают вознаграждение или просто оставляют ее на произвол судьбы.

Примеры таких сделок:

  • Microsoft в прошлом году наняла CEO стартапа Inflection AI Мустафу Сулеймана, выплатив его компании $650 млн.
  • Meta в июне инвестировала $14,8 млрд в компанию Scale AI в обмен на переход ее CEO Александра Ванга и команды для создания нового ИИ-подразделения.
  • Google в июле фактически «выпотрошила» стартап Windsurf, переманив его ключевых разработчиков.

Для техногигантов такая тактика является быстрой, не требует сложной интеграции после поглощения и, что самое важное, не нуждается в одобрении антимонопольных регуляторов.

Почему это важно

«Война за таланты» в сфере ИИ достигла такого уровня, что техногиганты начали «поедать» саму экосистему стартапов, которая питала их годами. Это является серьезной угрозой для будущего инноваций.

Кремниевая долина всегда работала по принципу, что даже в случае неудачи стартапа, его команда и технологии могут быть приобретены крупной компанией, что приносит определенное вознаграждение всем участникам. Новая тактика переманивания команд или лидеров стартапов разрушает этот принцип. Она создает ситуацию, где выигрывают только звездные основатели, а рядовые сотрудники, которые рисковали вместе с ними, остаются ни с чем.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
