Курс доллара и евро к Дню Независимости: банкир дал прогноз на следующую неделю

Накануне Дня Независимости Украины валютный рынок останется стабильным и прогнозируемым. Ожидается, что курс доллара будет колебаться в пределах 41,4−41,8 грн, а курс евро — в диапазоне 48−49,5 грн. Об этом рассказал Тарас Лесовой, директор департамента казначейства Глобус Банка, пишет РБК-Украина.

Прогноз курсовых диапазонов (18−24 августа)

По прогнозу банкира, основные показатели валютного рынка на следующей неделе будут следующими:

На межбанке: коридоры валютных изменений составят 41,4−41,8 грн/доллар и 48−49 грн/евро.

На наличном рынке: 41,4−41,8 грн/доллар и 48−49,5 грн/евро.

Средние недельные колебания не превысят 1−1,5%.

Факторы стабильности

Тарас Лесовой объясняет текущее спокойствие на рынке несколькими факторами. Во-первых, эффективно работает режим «управляемой гибкости» от НБУ, который сглаживает чрезмерные колебания.

Во-вторых, ожидается сезонное увеличение предложения валюты на рынке.

«Можно ожидать, что в чисто рыночном смысле предложение будет выше, чем обычно», — отметил он, связывая это с тем, что аграрные компании будут активно продавать валютную выручку для финансирования жатвы. Это может позволить Нацбанку уменьшить объемы своих интервенций.

Ситуация с евро

Что касается европейской валюты, банкир напомнил, что ее курс в Украине определяется соотношением пары евро/доллар на мировых рынках и курсом гривны к доллару. Он не ожидает резких изменений, прогнозируя, что стоимость евро останется в пределах 48−49,5 грн.