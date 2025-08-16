Meta проводит четвертую реорганизацию ИИ-подразделения за полгода — The Information

Компания Meta Platforms планирует провести очередную, уже четвертую за последние шесть месяцев, реорганизацию своих усилий в сфере искусственного интеллекта. Этот шаг свидетельствует о попытках CEO Марка Цукерберга ускорить работу над созданием искусственного общего интеллекта (AGI) на фоне жесткой конкуренции. Об этом сообщило издание The Information, передает Reuters.
Новая структура
Согласно сообщению, вновь созданное подразделение Superintelligence Labs, которое должно было объединить все ИИ-разработки, будет разделено на четыре отдельные группы:
- «TBD Lab» (название расшифровывается как «будет определено позже»);
- Команда продуктов, которая будет заниматься, в частности, ИИ-ассистентом Meta AI;
- Команда инфраструктуры;
- Лаборатория фундаментальных исследований FAIR, фокусирующаяся на долгосрочных научных проектах.
Контекст реорганизации
Эта реструктуризация происходит на фоне нескольких вызовов для Meta. Предыдущая реорганизация и создание Superintelligence Labs были реакцией на уход ведущих сотрудников и прохладную реакцию рынка на последнюю версию языковой модели Llama 4.
В то же время Meta продолжает делать гигантские ставки на ИИ. Компания привлекла инвестиционных гигантов PIMCO и Blue Owl Capital для финансирования расширения дата-центра в Луизиане на $29 миллиардов. Ранее Цукерберг заявлял о планах потратить сотни миллиардов долларов на строительство нескольких массивных ИИ-дата-центров, а прогноз капитальных затрат в год был повышен до $66−72 миллиардов.
