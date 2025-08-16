Meta проводит четвертую реорганизацию ИИ-подразделения за полгода — The Information

Компания Meta Platforms планирует провести очередную, уже четвертую за последние шесть месяцев, реорганизацию своих усилий в сфере искусственного интеллекта. Этот шаг свидетельствует о попытках CEO Марка Цукерберга ускорить работу над созданием искусственного общего интеллекта (AGI) на фоне жесткой конкуренции. Об этом сообщило издание The Information, передает Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новая структура

Согласно сообщению, вновь созданное подразделение Superintelligence Labs, которое должно было объединить все ИИ-разработки, будет разделено на четыре отдельные группы:

«TBD Lab» (название расшифровывается как «будет определено позже»);

Команда продуктов, которая будет заниматься, в частности, ИИ-ассистентом Meta AI;

Команда инфраструктуры;

Лаборатория фундаментальных исследований FAIR, фокусирующаяся на долгосрочных научных проектах.

Контекст реорганизации

Эта реструктуризация происходит на фоне нескольких вызовов для Meta. Предыдущая реорганизация и создание Superintelligence Labs были реакцией на уход ведущих сотрудников и прохладную реакцию рынка на последнюю версию языковой модели Llama 4.

В то же время Meta продолжает делать гигантские ставки на ИИ. Компания привлекла инвестиционных гигантов PIMCO и Blue Owl Capital для финансирования расширения дата-центра в Луизиане на $29 миллиардов. Ранее Цукерберг заявлял о планах потратить сотни миллиардов долларов на строительство нескольких массивных ИИ-дата-центров, а прогноз капитальных затрат в год был повышен до $66−72 миллиардов.