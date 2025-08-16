НБУ сократил продажу валюты из резервов до $608 миллионов за неделю

Национальный банк Украины на прошлой неделе, с 11 по 15 августа, сократил объем продажи валюты на межбанковском рынке. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Согласно данным НБУ, в течение недели регулятор продал $607,80 млн, тогда как приобрел в резервы лишь $0,06 млн.

Этот показатель на 28% меньше, чем неделей ранее (4−8 августа), когда продажа валюты составила $842,55 млн.

Всего с начала 2025 года Национальный банк продал на межбанковском рынке более $22 млрд. Покупка валюты составила лишь $37 млн.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту