українська
16 августа 2025, 11:32 Читати українською

Сотрудники OpenAI планируют продать акции на $6 млрд, оценка компании может вырасти до $500 млрд

Действующие и бывшие сотрудники OpenAI ведут переговоры о продаже акций компании на сумму почти $6 миллиардов инвесторам, среди которых SoftBank Group и Thrive Capital. Потенциальная сделка может повысить оценку стоимости разработчика ChatGPT до $500 миллиардов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Действующие и бывшие сотрудники OpenAI ведут переговоры о продаже акций компании на сумму почти $6 миллиардов инвесторам, среди которых SoftBank Group и Thrive Capital.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали потенциальной сделки

Эта продажа является вторичным размещением, что позволяет сотрудникам реализовать свои акции. Сообщается, что переговоры находятся на ранней стадии, и размер продажи еще может измениться. SoftBank, Thrive и Dragoneer Investment Group, которые уже являются инвесторами OpenAI, рассматриваются как основные покупатели.

Контекст роста

Продажа акций происходит на фоне стремительного роста бизнес-показателей OpenAI. Выручка компании за первые семь месяцев года удвоилась, а годовой темп роста доходов достиг $12 миллиардов. Ожидается, что к концу года этот показатель превысит $20 миллиардов. Количество еженедельных активных пользователей продуктов ChatGPT выросло с 400 миллионов в феврале до примерно 700 миллионов сейчас.

Что такое вторичная продажа акций?

Когда компания привлекает деньги, это происходит через различные механизмы. Важно различать:

  • Первичный раунд: когда компания выпускает новые акции и продает их инвесторам. Деньги от продажи поступают непосредственно в компанию и используются для ее развития. Недавний раунд на $8,3 млрд для OpenAI был первичным.
  • Вторичная продажа: Когда существующие акционеры (в данном случае — сотрудники) продают свои собственные, уже существующие акции новым или другим существующим инвесторам. Деньги от продажи получают сотрудники-продавцы, а не компания.

Для частных компаний, таких как OpenAI, вторичные продажи являются важным инструментом для мотивации и удержания талантов. Они позволяют сотрудникам получить финансовое вознаграждение за свой труд, не дожидаясь выхода компании на IPO, который может состояться через много лет.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
