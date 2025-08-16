Сотрудники OpenAI планируют продать акции на $6 млрд, оценка компании может вырасти до $500 млрд

Действующие и бывшие сотрудники OpenAI ведут переговоры о продаже акций компании на сумму почти $6 миллиардов инвесторам, среди которых SoftBank Group и Thrive Capital. Потенциальная сделка может повысить оценку стоимости разработчика ChatGPT до $500 миллиардов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Детали потенциальной сделки

Эта продажа является вторичным размещением, что позволяет сотрудникам реализовать свои акции. Сообщается, что переговоры находятся на ранней стадии, и размер продажи еще может измениться. SoftBank, Thrive и Dragoneer Investment Group, которые уже являются инвесторами OpenAI, рассматриваются как основные покупатели.

Контекст роста

Продажа акций происходит на фоне стремительного роста бизнес-показателей OpenAI. Выручка компании за первые семь месяцев года удвоилась, а годовой темп роста доходов достиг $12 миллиардов. Ожидается, что к концу года этот показатель превысит $20 миллиардов. Количество еженедельных активных пользователей продуктов ChatGPT выросло с 400 миллионов в феврале до примерно 700 миллионов сейчас.

Что такое вторичная продажа акций?

Когда компания привлекает деньги, это происходит через различные механизмы. Важно различать:

Первичный раунд: когда компания выпускает новые акции и продает их инвесторам. Деньги от продажи поступают непосредственно в компанию и используются для ее развития. Недавний раунд на $8,3 млрд для OpenAI был первичным.

Вторичная продажа: Когда существующие акционеры (в данном случае — сотрудники) продают свои собственные, уже существующие акции новым или другим существующим инвесторам. Деньги от продажи получают сотрудники-продавцы, а не компания.

Для частных компаний, таких как OpenAI, вторичные продажи являются важным инструментом для мотивации и удержания талантов. Они позволяют сотрудникам получить финансовое вознаграждение за свой труд, не дожидаясь выхода компании на IPO, который может состояться через много лет.