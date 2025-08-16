Multi от Минфин
Зеленский поддержал идею трехсторонней встречи с Трампом и путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительную беседу с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, по результатам которой поддержал предложение о проведении трехстороннего саммита для обсуждения мира. В понедельник Зеленский посетит Вашингтон для обсуждения деталей. Об этом глава государства сообщил в субботу, 16 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительную беседу с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, по результатам которой поддержал предложение о проведении трехстороннего саммита для обсуждения мира.

Результаты разговора

По словам Владимира Зеленского, беседа, которая длилась более полутора часов, была содержательной. Президент Трамп проинформировал украинскую сторону об основных пунктах своей недавней встречи с владимиром путиным.

«Украина вновь подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира… Мы поддерживаем предложение президента Трампа о трехсторонней встрече Украина — Америка — россия», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что ключевые вопросы по завершению войны должны обсуждаться именно на уровне лидеров, и предложенный трехсторонний формат является для этого целесообразным.

Визит в Вашингтон и роль партнеров

Президент Украины сообщил, что все детали относительно «завершения убийств и окончания войны» он планирует обсудить с Дональдом Трампом лично в Вашингтоне в понедельник, 18 августа, и поблагодарил за приглашение.

Зеленский также подчеркнул важность привлечения европейских партнеров на всех этапах для надежного обеспечения безопасности Украины вместе с США. По его словам, во время разговора обсуждались «позитивные сигналы» от американской стороны относительно ее участия в обеспечении безопасности.

Почему это важно

Заявление Владимира Зеленского является важным дипломатическим ответом на результаты встречи Трампа и путина на Аляске. Соглашаясь на трехсторонний формат, Киев демонстрирует свою готовность к диалогу и таким образом перехватывает инициативу, не позволяя обвинить Украину в «нежелании мира».

Это очень рискованный, но, возможно, единственный путь в текущей ситуации. Он позволяет Украине избежать худшего сценария — договоренностей между США и россией за спиной Украины. Включаясь в процесс, Киев получает возможность непосредственно отстаивать свои интересы за столом переговоров.

Визит Зеленского в Вашингтон в понедельник будет ключевым. Именно во время этой встречи, вероятно, будут определены «красные линии» и базовые условия, на которых Украина готова участвовать в таком саммите. Акцент на необходимости привлечения европейских партнеров к обеспечению безопасности является попыткой сохранить единство западной коалиции и не остаться один на один в переговорах с Вашингтоном и москвой.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментарии - 1

+
0
Exba
Exba
16 августа 2025, 13:41
#
Если не будут тащить на переговоры европейцев, то может и договорятся о чём-то
