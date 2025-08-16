Зеленский поддержал идею трехсторонней встречи с Трампом и путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительную беседу с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, по результатам которой поддержал предложение о проведении трехстороннего саммита для обсуждения мира. В понедельник Зеленский посетит Вашингтон для обсуждения деталей. Об этом глава государства сообщил в субботу, 16 августа.

Результаты разговора

По словам Владимира Зеленского, беседа, которая длилась более полутора часов, была содержательной. Президент Трамп проинформировал украинскую сторону об основных пунктах своей недавней встречи с владимиром путиным.

«Украина вновь подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира… Мы поддерживаем предложение президента Трампа о трехсторонней встрече Украина — Америка — россия», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что ключевые вопросы по завершению войны должны обсуждаться именно на уровне лидеров, и предложенный трехсторонний формат является для этого целесообразным.

Визит в Вашингтон и роль партнеров

Президент Украины сообщил, что все детали относительно «завершения убийств и окончания войны» он планирует обсудить с Дональдом Трампом лично в Вашингтоне в понедельник, 18 августа, и поблагодарил за приглашение.

Зеленский также подчеркнул важность привлечения европейских партнеров на всех этапах для надежного обеспечения безопасности Украины вместе с США. По его словам, во время разговора обсуждались «позитивные сигналы» от американской стороны относительно ее участия в обеспечении безопасности.

Почему это важно

Заявление Владимира Зеленского является важным дипломатическим ответом на результаты встречи Трампа и путина на Аляске. Соглашаясь на трехсторонний формат, Киев демонстрирует свою готовность к диалогу и таким образом перехватывает инициативу, не позволяя обвинить Украину в «нежелании мира».

Это очень рискованный, но, возможно, единственный путь в текущей ситуации. Он позволяет Украине избежать худшего сценария — договоренностей между США и россией за спиной Украины. Включаясь в процесс, Киев получает возможность непосредственно отстаивать свои интересы за столом переговоров.

Визит Зеленского в Вашингтон в понедельник будет ключевым. Именно во время этой встречи, вероятно, будут определены «красные линии» и базовые условия, на которых Украина готова участвовать в таком саммите. Акцент на необходимости привлечения европейских партнеров к обеспечению безопасности является попыткой сохранить единство западной коалиции и не остаться один на один в переговорах с Вашингтоном и москвой.