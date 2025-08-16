Политика высоких ставок НБУ не работает, гривна перетекает в валюту — Данилишин

Академик НАН Украины и бывший председатель Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что данные из монетарной сферы за июль 2025 года являются показательным сигналом о неэффективности политики «высоких процентных ставок», проводимой Национальным банком. По его словам, несмотря на усилия регулятора, происходит отток гривневых депозитов и их конвертация в валюту, что свидетельствует о неэффективности ключевой ставки как инструмента монетарной политики. Об этом Данилишин написал на своей странице в Facebook.

Парадокс июля: депозиты падают, кредиты растут

Анализируя данные НБУ, Богдан Данилишин указывает на ключевое противоречие. В июле произошло одновременное сокращение гривневых депозитов как населения, так и бизнеса, зато выросли валютные депозиты. Это, по его мнению, означает, что люди и компании активно переводят гривну в валюту, несмотря на высокие ставки по гривневым вкладам.

Более того, этот отток происходит на фоне значительной гривневой эмиссии (в июле — 92 млрд грн).

«В июле в валюту было конвертировано больше средств, чем НБУ напечатал новой гривны», — отмечает академик.

В то же время гривневое кредитование номинально выросло, но, как подчеркивает Данилишин, это произошло не благодаря политике НБУ, а в результате действия государственных программ стимулирования (льготные кредиты), которые не реагируют на высокую учетную ставку.

«Высокая реально позитивная ставка не привлекает гривну в банки… И одновременно гривневые кредиты номинально растут из-за структурных стимулов», — делает вывод эксперт.

Критика «скрытой» эмиссии

Данилишин также резко раскритиковал утверждение об отсутствии эмиссии со стороны НБУ. Он подчеркивает, что эмиссия — это любое действие, которое увеличивает количество гривны в обращении, включая выкуп иностранной валюты у правительства.

По его подсчетам на основе таблиц НБУ, с начала 2025 года денежная эмиссия составила 869 млрд грн. Затем, как отмечает эксперт, регулятор был вынужден выкупить эту гривну обратно из-за валютных интервенций, потратив на это $21 млрд из резервов. По мнению Данилишина, это является следствием ошибочной политики валютной либерализации.