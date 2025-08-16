Multi от Минфин
16 августа 2025, 10:31 Читати українською

Политика высоких ставок НБУ не работает, гривна перетекает в валюту — Данилишин

Академик НАН Украины и бывший председатель Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что данные из монетарной сферы за июль 2025 года являются показательным сигналом о неэффективности политики «высоких процентных ставок», проводимой Национальным банком. По его словам, несмотря на усилия регулятора, происходит отток гривневых депозитов и их конвертация в валюту, что свидетельствует о неэффективности ключевой ставки как инструмента монетарной политики. Об этом Данилишин написал на своей странице в Facebook.

Академик НАН Украины и бывший председатель Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что данные из монетарной сферы за июль 2025 года являются показательным сигналом о неэффективности политики «высоких процентных ставок», проводимой Национальным банком.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Парадокс июля: депозиты падают, кредиты растут

Анализируя данные НБУ, Богдан Данилишин указывает на ключевое противоречие. В июле произошло одновременное сокращение гривневых депозитов как населения, так и бизнеса, зато выросли валютные депозиты. Это, по его мнению, означает, что люди и компании активно переводят гривну в валюту, несмотря на высокие ставки по гривневым вкладам.

Более того, этот отток происходит на фоне значительной гривневой эмиссии (в июле — 92 млрд грн).

«В июле в валюту было конвертировано больше средств, чем НБУ напечатал новой гривны», — отмечает академик.

В то же время гривневое кредитование номинально выросло, но, как подчеркивает Данилишин, это произошло не благодаря политике НБУ, а в результате действия государственных программ стимулирования (льготные кредиты), которые не реагируют на высокую учетную ставку.

«Высокая реально позитивная ставка не привлекает гривну в банки… И одновременно гривневые кредиты номинально растут из-за структурных стимулов», — делает вывод эксперт.

Критика «скрытой» эмиссии

Данилишин также резко раскритиковал утверждение об отсутствии эмиссии со стороны НБУ. Он подчеркивает, что эмиссия — это любое действие, которое увеличивает количество гривны в обращении, включая выкуп иностранной валюты у правительства.

По его подсчетам на основе таблиц НБУ, с начала 2025 года денежная эмиссия составила 869 млрд грн. Затем, как отмечает эксперт, регулятор был вынужден выкупить эту гривну обратно из-за валютных интервенций, потратив на это $21 млрд из резервов. По мнению Данилишина, это является следствием ошибочной политики валютной либерализации.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментировать

Комментарии - 2

+
+13
Criptor82
Criptor82
16 августа 2025, 11:28
#
Данилишин толковий економіст. Все вірно каже. Наразі хороша можливість купити валюту недорого, поки не почались «набігі» на банки, а вони будуть як без цього.
+
0
zephyr
zephyr
16 августа 2025, 12:05
#
«За його підрахунками на основі таблиць НБУ, з початку 2025 року грошова емісія склала 869 млрд грн. Потім, як зазначає експерт, регулятор був змушений викупити цю гривню назад через валютні інтервенції, витративши на це $21 млрд з резервів" — вот это красота)
