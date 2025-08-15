Multi от Минфин
українська
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
15 августа 2025, 19:35

ФРС США отменяет программу надзора за крипто-деятельностью банков

Федеральная резервная система США (ФРС) в пятницу, 15 августа, объявила об отмене своей специализированной программы надзора за «новой деятельностью» банков, которая была создана для контроля за их операциями в сфере криптовалют и финансовых технологий (финтеха). В дальнейшем эта работа будет интегрирована в обычный процесс банковского надзора, пишет Reuters.

Федеральная резервная система США (ФРС) в пятницу, 15 августа, объявила об отмене своей специализированной программы надзора за «новой деятельностью» банков, которая была создана для контроля за их операциями в сфере криптовалют и финансовых технологий (финтеха).

Программа была запущена в 2023 году, чтобы сфокусированно изучать, как банки взаимодействуют с новыми технологиями и управляют связанными с ними рисками.

В ФРС пояснили, что отдельная программа больше не является необходимой, поскольку за это время регулятор значительно углубил свое понимание этих рисков и того, как банки с ними работают. Теперь надзор за крипто- и финтех-активностью станет частью регулярных инспекций.

Автор:
Ярослав Голобородько
