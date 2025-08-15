Аналитики фиксируют «истощение покупателей» биткоина и ожидают сезон альткоинов

Настроения инвесторов в отношении криптовалют на этой неделе резко выросли, однако аналитики указывают на признаки «истощения покупателей» биткоина и возможную коррекцию в августе. В то же время растущий интерес к альткоинам может свидетельствовать о приближении так называемого «сезона альткоинов». Об этом пишет Cointelegraph.

Признаки «перегрева» и возможная коррекция

По данным старшего аналитика Bitwise Макса Шеннона, индекс настроений на крипторынке за неделю вырос с 0,23 до 0,91. Параллельно количество поисковых запросов Google по словам «альткойны» и «Ethereum» достигло многолетнего максимума.

«Это классическое поведение, пропитанное ажиотажем, которое может предшествовать истощению покупателей», — отметил Шеннон.

«Истощение покупателей» — это ситуация, когда давление со стороны продавцов начинает преобладать над спросом, что может привести к падению цены биткоина, поскольку капитал перетекает в другие криптовалюты.

В четверг биткоин опустился ниже $118 000 после комментариев министра финансов США Скотта Бессента о том, что правительство не планирует дополнительных закупок для Стратегического резерва. Хотя позже он опроверг это заявление, это повлияло на настроения. «Индекс страха и жадности» сместился с «жадности» в «нейтральную» зону.

Ожидание «сезона альткойнов»

Несмотря на возможную коррекцию, многие наблюдатели ожидают ралли альткоинов в сентябре.

«Мы считаем, что текущие рыночные условия теперь указывают на потенциальный сдвиг в сторону полномасштабного сезона альткойнов, когда мы приблизимся к сентябрю», — написал в своем отчете глава по исследованиям Coinbase Institutional Дэвид Дуонг.

Индекс «сезона альткойнов» за последнюю неделю вырос с 33 до 42, но все еще остается ниже отметки 75, которая сигнализирует о его начале.

«Они готовы начать бежать, так же как это сделал Ethereum. Какой потенциал роста? Вероятно, 100−150% во время первой волны», — отметил аналитик Михаэль ван де Поппе.

