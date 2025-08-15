Президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 августа, проведет встречу с Владимиром Путиным на Аляске, главной темой которой является поиск путей к прекращению войны в Украине. Накануне саммита Трамп подчеркнул, что не будет вести с Россией никаких деловых переговоров, пока не будет урегулирована война. Об этом пишет Financial Times.
«Они не будут вести бизнес, пока мы не урегулируем войну»: Трамп о встрече с путиным
Приоритет — мир, а не бизнес
Перед вылетом на переговоры Трамп отметил, что ему известно о присутствии в российской делегации бизнесменов, однако подчеркнул, что их интересы не будут рассматриваться.
«Они не будут вести бизнес, пока мы не урегулируем войну», — заявил американский президент.
Он добавил, что готов обсуждать территориальные вопросы, но только с учетом позиции Украины. Перед началом саммита Трамп также опубликовал короткое сообщение в своей соцсети Truth Social: «Ставки высоки».
Контекст встречи
Саммит проходит на военной базе в Анкоридже. Встреча должна начаться в 22:30 по киевскому времени.
Эти переговоры являются кульминацией усиления давления со стороны Трампа на Москву. Ранее он угрожал России «серьезными последствиями» в виде вторичных санкций против ее торговых партнеров, если Путин не согласится на мирные переговоры.
В то же время ожидания сторон от саммита, похоже, различаются. Белый дом настаивает, что приоритетом является исключительно мирное урегулирование, тогда как Москва выражала надежду на обсуждение экономических вопросов.
Склад делегації США для переговорів президента Трампа і путіна на Алясці:
— Президент США Дональд Трамп;
— Держсекретар, в.о. радника з нацбезпеки Марко Рубіо;
— Директор ЦРУ Джон Реткліфф;
— Міністри фінансів і торгівлі Скотт Бессент і Говард Лутнік;
— Спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф;
— Керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз і її заступник Ден Скавіно;
— Прессекретар Трампа Керолайн Левітт.
Звертає на себе увагу присутність міністра торгівлі Говарда Лутніка
та відсутність спецпосланця президента з питань України та рф генерала Кіта Келлога.