українська
15 августа 2025, 18:35

«Они не будут вести бизнес, пока мы не урегулируем войну»: Трамп о встрече с путиным

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 августа, проведет встречу с Владимиром Путиным на Аляске, главной темой которой является поиск путей к прекращению войны в Украине. Накануне саммита Трамп подчеркнул, что не будет вести с Россией никаких деловых переговоров, пока не будет урегулирована война. Об этом пишет Financial Times.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 августа, проведет встречу с Владимиром Путиным на Аляске, главной темой которой является поиск путей к прекращению войны в Украине.

Приоритет — мир, а не бизнес

Перед вылетом на переговоры Трамп отметил, что ему известно о присутствии в российской делегации бизнесменов, однако подчеркнул, что их интересы не будут рассматриваться.

«Они не будут вести бизнес, пока мы не урегулируем войну», — заявил американский президент.

Он добавил, что готов обсуждать территориальные вопросы, но только с учетом позиции Украины. Перед началом саммита Трамп также опубликовал короткое сообщение в своей соцсети Truth Social: «Ставки высоки».

Контекст встречи

Саммит проходит на военной базе в Анкоридже. Встреча должна начаться в 22:30 по киевскому времени.

Эти переговоры являются кульминацией усиления давления со стороны Трампа на Москву. Ранее он угрожал России «серьезными последствиями» в виде вторичных санкций против ее торговых партнеров, если Путин не согласится на мирные переговоры.

В то же время ожидания сторон от саммита, похоже, различаются. Белый дом настаивает, что приоритетом является исключительно мирное урегулирование, тогда как Москва выражала надежду на обсуждение экономических вопросов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментарии - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 августа 2025, 18:45
#
«Трамп зазначив, що йому відомо про присутність у російській делегації
бізнесменів, однак підкреслив, що їхні інтереси не будуть розглядатися.»

Склад делегації США для переговорів президента Трампа і путіна на Алясці:
— Президент США Дональд Трамп;
— Держсекретар, в.о. радника з нацбезпеки Марко Рубіо;
— Директор ЦРУ Джон Реткліфф;
Міністри фінансів і торгівлі Скотт Бессент і Говард Лутнік;
— Спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф;
— Керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз і її заступник Ден Скавіно;
— Прессекретар Трампа Керолайн Левітт.

Звертає на себе увагу присутність міністра торгівлі Говарда Лутніка
та відсутність спецпосланця президента з питань України та рф генерала Кіта Келлога.
