«Они не будут вести бизнес, пока мы не урегулируем войну»: Трамп о встрече с путиным

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 августа, проведет встречу с Владимиром Путиным на Аляске, главной темой которой является поиск путей к прекращению войны в Украине. Накануне саммита Трамп подчеркнул, что не будет вести с Россией никаких деловых переговоров, пока не будет урегулирована война. Об этом пишет Financial Times.

Приоритет — мир, а не бизнес

Перед вылетом на переговоры Трамп отметил, что ему известно о присутствии в российской делегации бизнесменов, однако подчеркнул, что их интересы не будут рассматриваться.

«Они не будут вести бизнес, пока мы не урегулируем войну», — заявил американский президент.

Он добавил, что готов обсуждать территориальные вопросы, но только с учетом позиции Украины. Перед началом саммита Трамп также опубликовал короткое сообщение в своей соцсети Truth Social: «Ставки высоки».

Контекст встречи

Саммит проходит на военной базе в Анкоридже. Встреча должна начаться в 22:30 по киевскому времени.

Эти переговоры являются кульминацией усиления давления со стороны Трампа на Москву. Ранее он угрожал России «серьезными последствиями» в виде вторичных санкций против ее торговых партнеров, если Путин не согласится на мирные переговоры.

В то же время ожидания сторон от саммита, похоже, различаются. Белый дом настаивает, что приоритетом является исключительно мирное урегулирование, тогда как Москва выражала надежду на обсуждение экономических вопросов.