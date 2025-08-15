Гривна укрепилась на межбанке

Курс гривны вырос за день во время торгов на межбанке в парах с долларом и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов за 15 августа.

Валюта Открытие 15 августа Закрытие 15 августа Изменения долар 41,40/41,43 41,21/41,24 19/19 евро 48,33/48,35 48,23/48,25 10/10

Официальный курс: на понедельник, 18 августа, НБУ установил такой курс доллара: 41,3401 грн. Это на 11 копеек меньше, чем в пятницу (41,4500). В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 48,3059, что на 13 копеек меньше, чем в пятницу (48,4405).

Средний курс на наличном рынке: 41,17−41,65 грн/доллар, 48,05−48,70 грн за евро.

Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,36−41,45, евро — 48,35−48,50 грн.

