Курс гривны вырос за день во время торгов на межбанке в парах с долларом и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов за 15 августа.
Гривна укрепилась на межбанке
|
Открытие 15 августа
|
Закрытие 15 августа
|
Изменения
|
41,40/41,43
|
41,21/41,24
|
19/19
|
48,33/48,35
|
48,23/48,25
|
10/10
Официальный курс: на понедельник, 18 августа, НБУ установил такой курс доллара: 41,3401 грн. Это на 11 копеек меньше, чем в пятницу (41,4500). В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 48,3059, что на 13 копеек меньше, чем в пятницу (48,4405).
Средний курс на наличном рынке: 41,17−41,65 грн/доллар, 48,05−48,70 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 41,36−41,45, евро — 48,35−48,50 грн.
Источник: Минфин
Комментарии