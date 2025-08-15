Закон о налогообложении криптоактивов рассмотрят на следующей неделе — Гетманцев

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 августа 2025, 16:25 Читати українською

Закон о налогообложении криптоактивов рассмотрят на следующей неделе — Гетманцев

Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит в первом чтении законопроект о налогообложении операций с криптоактивами. Принятие этих изменений в Налоговый кодекс является необходимым условием для полноценного запуска легального рынка виртуальных активов в Украине. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит в первом чтении законопроект о налогообложении операций с криптоактивами.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основные положения законопроекта

Законопроект, ранее одобренный профильным комитетом, устанавливает четкие правила налогообложения для физических и юридических лиц.

Для физических лиц:

  • Объект налогообложения: Прибыль от операций с виртуальными активами (разница между доходами от продажи и расходами на приобретение за год).
  • Льготный период: Для активов, приобретенных до вступления в силу закона, при их продаже в течение 2026 года будет действовать льготная ставка налога на доходы (НДФЛ) в размере 5%.
  • Что не облагается налогом: Доходы от обмена одних виртуальных активов на другие, а также доход от продажи в пределах одной минимальной зарплаты в год.

Для юридических лиц:

  • Вводятся специальные правила корректировки финансового результата, аналогичные операциям с ценными бумагами.
  • НДС: Операции по выпуску, продаже и обмену большинства виртуальных активов не являются объектом обложения НДС. Исключение составляют NFT и токены, удостоверяющие право на получение имущества или услуг.

Ограничения и контроль

Законопроект запрещает плательщикам единого налога осуществлять операции с виртуальными активами. Поставщики услуг, связанных с криптоактивами (биржи, обменники), также не смогут работать на упрощенной системе налогообложения.

Кроме того, такие компании будут обязаны встать на учет в налоговых органах и ежегодно отчитываться об операциях своих клиентов-резидентов Украины.

Почему это важно

Вынесение этого законопроекта на голосование является долгожданным и ключевым событием для всей криптоиндустрии Украины. Это финальный шаг на пути к созданию полноценного, легального и прозрачного рынка виртуальных активов.

  • Для государства: Принятие закона позволит вывести из «тени» многомиллиардный рынок, обеспечив значительные налоговые поступления в бюджет, что является критически важным в условиях войны. Это также является выполнением одного из обязательств Украины в рамках евроинтеграции (имплементация стандартов MiCA).
  • Для бизнеса и инвесторов: Закон создаст четкие и понятные «правила игры». Украинские и иностранные криптокомпании смогут официально работать в стране, а инвесторы получат юридическую защиту своих прав.
  • Для граждан: Легализация позволит украинцам прозрачно декларировать свои доходы от операций с криптоактивами и платить налоги, не опасаясь юридических рисков. Предложенный подход к налогообложению (налогообложение только прибыли, а не всего оборота) является достаточно либеральным и соответствует лучшим мировым практикам, что должно стимулировать граждан к добровольному декларированию.

Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 августа 2025, 19:00
#
Обмеження та контроль — укр
Ограничения и контроль — рус
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами