Закон о налогообложении криптоактивов рассмотрят на следующей неделе — Гетманцев

Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит в первом чтении законопроект о налогообложении операций с криптоактивами. Принятие этих изменений в Налоговый кодекс является необходимым условием для полноценного запуска легального рынка виртуальных активов в Украине. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев .

Основные положения законопроекта

Законопроект, ранее одобренный профильным комитетом, устанавливает четкие правила налогообложения для физических и юридических лиц.

Для физических лиц:

Объект налогообложения: Прибыль от операций с виртуальными активами (разница между доходами от продажи и расходами на приобретение за год).

Льготный период: Для активов, приобретенных до вступления в силу закона, при их продаже в течение 2026 года будет действовать льготная ставка налога на доходы (НДФЛ) в размере 5%.

Что не облагается налогом: Доходы от обмена одних виртуальных активов на другие, а также доход от продажи в пределах одной минимальной зарплаты в год.

Для юридических лиц:

Вводятся специальные правила корректировки финансового результата, аналогичные операциям с ценными бумагами.

НДС: Операции по выпуску, продаже и обмену большинства виртуальных активов не являются объектом обложения НДС. Исключение составляют NFT и токены, удостоверяющие право на получение имущества или услуг.

Ограничения и контроль

Законопроект запрещает плательщикам единого налога осуществлять операции с виртуальными активами. Поставщики услуг, связанных с криптоактивами (биржи, обменники), также не смогут работать на упрощенной системе налогообложения.

Кроме того, такие компании будут обязаны встать на учет в налоговых органах и ежегодно отчитываться об операциях своих клиентов-резидентов Украины.

Почему это важно

Вынесение этого законопроекта на голосование является долгожданным и ключевым событием для всей криптоиндустрии Украины. Это финальный шаг на пути к созданию полноценного, легального и прозрачного рынка виртуальных активов.

Для государства: Принятие закона позволит вывести из «тени» многомиллиардный рынок, обеспечив значительные налоговые поступления в бюджет, что является критически важным в условиях войны. Это также является выполнением одного из обязательств Украины в рамках евроинтеграции (имплементация стандартов MiCA).

Для бизнеса и инвесторов: Закон создаст четкие и понятные «правила игры». Украинские и иностранные криптокомпании смогут официально работать в стране, а инвесторы получат юридическую защиту своих прав.

Для граждан: Легализация позволит украинцам прозрачно декларировать свои доходы от операций с криптоактивами и платить налоги, не опасаясь юридических рисков. Предложенный подход к налогообложению (налогообложение только прибыли, а не всего оборота) является достаточно либеральным и соответствует лучшим мировым практикам, что должно стимулировать граждан к добровольному декларированию.

