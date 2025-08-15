Евро и доллар дешевеют: НБУ установил курсы валют на понедельник

Евро и доллар подешевели на 13 и 11 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ, который установил курсы гривны по отношению к иностранным валютам на понедельник, 18 августа .

На понедельник НБУ установил такой курс доллара: 41,3401 грн. Это на 11 копеек меньше, чем в пятницу (41,4500).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 48,3059, что на 13 копеек меньше, чем в пятницу (48,4405).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на понедельник установил такой курс польского злотого: 11,3777 (в пятницу курс был 11,3428).

