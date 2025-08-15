Евро и доллар подешевели на 13 и 11 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ, который установил курсы гривны по отношению к иностранным валютам на понедельник, 18 августа.
Евро и доллар дешевеют: НБУ установил курсы валют на понедельник
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Курс доллара
На понедельник НБУ установил такой курс доллара: 41,3401 грн. Это на 11 копеек меньше, чем в пятницу (41,4500).
Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 48,3059, что на 13 копеек меньше, чем в пятницу (48,4405).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на понедельник установил такой курс польского злотого: 11,3777 (в пятницу курс был 11,3428).
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии