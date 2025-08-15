В Украине продолжают дешеветь арбузы

Улучшение погодных условий позволило украинским производителям арбузов возобновить уборочные работы, что привело к увеличению предложения на рынке и удешевлению продукции в среднем почти на треть. Об этом сообщает EastFruit.

По словам фермеров, ценовая ситуация усугубляется еще и тем, что основную долю предложения составляет продукция большого калибра, спрос на которую очень слаб. Оптовые компании и розничные сети сокращают закупки такого арбуза до минимума, ссылаясь на крайне невысокие темпы продаж в розницу.

Сейчас цены на эти бахчевые культуры уже опустились до 5−15 грн/кг ($0,12−0,36/кг), что в среднем на 31% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Негативную ценовую динамику производители объясняют резким увеличением предложения этой продукции на рынке.

В жаркую погоду темпы созревания растений в полях существенно ускорились. При этом наблюдающаяся в южных областях засуха негативно сказывается на качестве арбузов, что усиливает темпы снижения цен.

Стоит отметить, что арбузы в Украине реализуются в среднем на 78% дороже, чем в середине августа 2024 года. При этом отраслевые эксперты не прогнозируют заметного улучшения ситуации на рынке.

Прогноз

По их словам, повысить цены удастся только владельцам арбузов высокого качества, а предложение такой продукции на рынке ограничено. В то же время цены на арбузы весом от 5 кг будут и дальше падать, поскольку фермеры будут пытаться таким образом ускорить темпы реализации, чтобы как можно быстрее распродать имеющиеся объемы.