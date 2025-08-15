Цены на газ в Европе упали до самого низкого уровня года накануне переговоров Трампа и путина

Цены на природный газ в Европе снизились почти до самого низкого уровня 2025 года в ожидании саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным, который пройдет сегодня, 15 августа, на Аляске. Об этом сообщает Bloomberg.

Цены на газ

В преддверии пятничной встречи голландские фьючерсы на ближайший месяц — европейский эталон газа — упали на 1,4% до 31,70 евро по состоянию на 10:55 по киевскому времени. Поскольку переговоры начнутся уже после закрытия торгов в Амстердаме, потенциальные ценовые изменения на рынке газа станут заметными только после его открытия в понедельник утром.

Фьючерсы на торгуемые в Амстердаме газ упали примерно на 10% с начала месяца, достигнув самого низкого уровня с мая этого года. Хотя немногие трейдеры ожидают немедленного возобновления поставок российского газа в Европу — даже в случае договоренности о прекращении огня в Украине — любое усиление или ослабление санкций в отношении российской энергетики может иметь значительные последствия для мировых поставок.

Несмотря на падение, европейские цены на газ все еще превышают уровни, которые были до энергетического кризиса, начавшегося более трех лет назад с полномасштабного вторжения России в Украину.

Сегодня регион получает большую часть своих поставок из отдаленных стран, таких как США и Катар. В прошлом году меньше пятой части газа поступало из России, и Европа конкурирует за эти грузы с другими крупными покупателями в Азии.

Если российские проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) возобновятся (некоторые из них под санкциями США), это может увеличить общий объем мировых поставок и, соответственно, упростить привлечение танкеров.

«То, насколько сильно ослабятся энергетические санкции, напрямую зависит от масштаба прекращения огня, инициированного путиным, проверенного завершения войны в Украине и надежных гарантий восстановления неоккупированных украинских территорий», — пояснил Клаудио Штойер, старший научный сотрудник Оксфордского института.

Bloomberg оценивает, что общий объем поставок российского СПГ может достигнуть 50 млн. тонн к 2030 году, если соответствующие санкции будут отменены, что на 50% больше, чем в 2024 году. В настоящее время производственные мощности, в частности, проект «Арктик СПГ 2» и две меньшие установки по сжижению газа, сталкиваются с ограничениями.

Между тем, президент США предупредил Москву, что он готов ввести «очень серьезные последствия», если Путин не согласится на прекращение огня. Трамп уже удвоил тарифы для Индии до 50% при покупке российской нефти.

Кроме того, он настаивает на том, чтобы Европа покупала больше СПГ из США, причем несколько новых проектов, как ожидается, будут запущены в ближайшие годы. Европа обязалась полностью отказаться от импорта российских энергоносителей до конца 2027 года.

Прогнозы рынка

Несмотря на падение цен на газ в преддверии встречи — хотя и в узком диапазоне — аналитики Energy Aspects Ltd. ожидают, что они могут восстановиться, поскольку рынок, возможно, переоценивает скорый возврат российского газа.

Более высокие цены также могут возникнуть, если США повысят штрафы на российскую нефть и газ при отсутствии прогресса в сделке. К счастью для Европы, в этом году она достигла стабильного прогресса в увеличении объемов закачки газа в хранилища, которые заполнены почти на 73%.

«Мы теперь привыкли ожидать неожиданного, как от Трампа, так и от Путина, и это объясняет, почему рынку трудно позиционировать себя», — сказал Жан-Кристиан Хайнц, бывший руководитель отдела торговли энергоносителями, являющийся сейчас независимым консультантом в Wideangle LNG.