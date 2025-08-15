В Украине пишут пособие для банков по созданию инклюзивной среды

Приватбанк, Национальный банк Украины, общественная организация «Безбарьерность» и компания VISA совместно с другими банками разрабатывают гайд «Безбарьерность в сфере финансовых услуг: практический пособие». Целью инициативы является создание единого стандарта для внедрения безбарьерных решений в финансовом секторе. Об этом пишет пресс-служба Приватбанка .

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что войдет в гайд

Новое руководство станет практическим инструментом с рекомендациями для банков по созданию инклюзивной среды. Оно будет состоять из нескольких ключевых разделов, охватывающих физическую, информационную и цифровую доступность, а также советы по безбарьерному языку, взаимодействию и решению распространенных проблемных кейсов.

Опыт Приватбанка

Приватбанк поделится собственным опытом внедрения инклюзивных инициатив. В частности, речь идет о запуске Сервиса видеоконсультаций на жестовом языке, который доступен в приложениях Privat24 и во всех отделениях. Также банк реализует проекты по трудоустройству неслышащих сотрудников и людей старшего возраста (60+) в контакт-центр.

В настоящее время в ПриватБанке работает более 4% людей с инвалидностью, для которых созданы комфортные условия, включая возможность удаленной работы. Кроме того, банк активно адаптирует свои помещения для нужд ветеранов и ветеранок, которые возвращаются на свои рабочие места.