15 августа 2025, 14:28 Читати українською

Китайская экономика резко затормозила, не оправдав прогнозов

Экономическое восстановление Китая в июле продемонстрировало резкое замедление: темпы роста промышленного производства и розничных продаж оказались самыми низкими за последние месяцы и не оправдали ожиданий аналитиков. Это усиливает беспокойство по поводу состояния второй по величине экономики мира. Об этом пишет Financial Times.

Экономическое восстановление Китая в июле продемонстрировало резкое замедление: темпы роста промышленного производства и розничных продаж оказались самыми низкими за последние месяцы и не оправдали ожиданий аналитиков.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ключевые показатели

Согласно данным Национального бюро статистики Китая за июль:

  • Промышленное производство выросло на 5,7% в годовом исчислении, что является самым медленным темпом с ноября.
  • Розничные продажи увеличились на 3,7%, значительно замедлившись по сравнению с 4,8% в июне.
  • Инвестиции в основной капитал за первые семь месяцев года выросли лишь на 1,6%, что также оказалось ниже прогнозов.

Причины замедления

Замедление связано с комплексом проблем. Главными из них остаются длительный кризис на рынке недвижимости (цены на новое жилье продолжают падать), торговые споры с США и риск дефляции.

Данные по ценам подтверждают эту угрозу: потребительские цены в июле остались на уровне прошлого года (нулевая инфляция), а цены производителей упали на 3,6%. Экономисты также указывают на слабый рост доходов населения и низкие потребительские настроения.

Несмотря на слабые данные, правительство Китая сохраняет официальный прогноз роста ВВП на 2025 год на уровне около 5%. Отдельные сектора, такие как автомобилестроение и аэрокосмическая промышленность, продолжают демонстрировать быстрый рост.

Почему это важно

Для западных стран это создает дилемму. С одной стороны, слабость китайской экономики и дефляция могут привести к удешевлению китайских товаров, что поможет бороться с инфляцией на Западе. С другой — это может ударить по доходам западных компаний (таких как Apple или немецкие автопроизводители), для которых Китай является ключевым рынком сбыта.

Несоответствие между слабыми текущими данными и оптимистичным официальным прогнозом правительства в 5% роста ВВП свидетельствует о том, что Пекин, вероятно, будет вынужден в ближайшее время вводить новые, более мощные меры для стимулирования экономики, чтобы достичь своей цели.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
