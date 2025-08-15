Multi от Минфин
15 августа 2025, 13:01

Совет НБУ рассмотрит увольнение Екатерины Рожковой — СМИ

Совет Национального банка Украины в пятницу, 15 августа, рассмотрит вопрос об увольнении с должности первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой. Ее семилетний срок на этой должности истекает. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на несколько информированных источников.

Совет Национального банка Украины в пятницу, 15 августа, рассмотрит вопрос об увольнении с должности первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Возможный преемник

По данным источников, заседание Совета НБУ запланировано на вторую половину дня.

Как сообщает агентство, в случае увольнения Рожковой, на ее должность с высокой вероятностью может быть назначен Сергей Николайчук. Сейчас он занимает должность заместителя главы Нацбанка с июля 2021 года, а до этого прошел в центробанке путь от экономиста до директора департамента монетарной политики и экономического анализа.

Роль Екатерины Рожковой в НБУ

Екатерина Рожкова работает в банковской системе Украины с 1998 года, а в Национальном банке — с 2015 года, где возглавляла направление банковского надзора. Она была одной из ключевых фигур во время так называемого «банкопада» 2015−2016 годов и сыграла одну из ведущих ролей в процессе национализации Приватбанка, что было недавно подтверждено решением Лондонского суда.

В настоящее время в сферу ее ответственности входят вопросы обеспечения финансовой стабильности и методология регулирования банковского и небанковского секторов.

Согласно закону, заместители председателя НБУ назначаются и освобождаются Советом Национального банка по представлению председателя НБУ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+60
OVV77
OVV77
15 августа 2025, 13:09
#
Безнаказанно дала возможность развалить кучу банков и также безнаказанно отпустила главу правления одного из этих банков.
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
15 августа 2025, 16:09
#
Эта вся куча банков как раз и заслуживала на ликвидацию, за небольшим исключением это были и не банки, а колл центры с лицензией НБУ
+
+30
TAN72
TAN72
15 августа 2025, 14:12
#
В Лондон к гонтаревой поедет😂
+
0
OVV77
OVV77
15 августа 2025, 14:36
#
Безнаказанно дала возможность развалить кучу банков и также безнаказанно отпустила главу правления одного из этих банков.
+
0
Karin77
Karin77
15 августа 2025, 14:56
#
Выведенные с рынка банки разворовали и развалили задолго до нее)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
