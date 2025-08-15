Совет НБУ рассмотрит увольнение Екатерины Рожковой — СМИ

Совет Национального банка Украины в пятницу, 15 августа, рассмотрит вопрос об увольнении с должности первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой. Ее семилетний срок на этой должности истекает. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на несколько информированных источников.

Возможный преемник

По данным источников, заседание Совета НБУ запланировано на вторую половину дня.

Как сообщает агентство, в случае увольнения Рожковой, на ее должность с высокой вероятностью может быть назначен Сергей Николайчук. Сейчас он занимает должность заместителя главы Нацбанка с июля 2021 года, а до этого прошел в центробанке путь от экономиста до директора департамента монетарной политики и экономического анализа.

Роль Екатерины Рожковой в НБУ

Екатерина Рожкова работает в банковской системе Украины с 1998 года, а в Национальном банке — с 2015 года, где возглавляла направление банковского надзора. Она была одной из ключевых фигур во время так называемого «банкопада» 2015−2016 годов и сыграла одну из ведущих ролей в процессе национализации Приватбанка, что было недавно подтверждено решением Лондонского суда.

В настоящее время в сферу ее ответственности входят вопросы обеспечения финансовой стабильности и методология регулирования банковского и небанковского секторов.

Согласно закону, заместители председателя НБУ назначаются и освобождаются Советом Национального банка по представлению председателя НБУ.