українська
15 августа 2025, 14:04

США усиливают санкции против рф: под удар попали платежный агент А7 и криптобиржа Grinex

Соединенные Штаты расширили свои санкционные списки, добавив ряд российских компаний, связанных с финансовыми операциями и уклонением от ранее введенных ограничений. Об этом в четверг сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, пишет Интерфакс-Украина.

Соединенные Штаты расширили свои санкционные списки, добавив ряд российских компаний, связанных с финансовыми операциями и уклонением от ранее введенных ограничений.
Фото: AI

Под прицелом — платежный агент А7 и его сообщники

В SDN List (список лиц, с которыми американцам запрещено вести дела) попала компания А7. Эта структура, созданная с ролью русского Промсвязьбанка (ПСБ), специализируется на расчетах для внешнеэкономической деятельности.

Санкции также распространились на:

  • ООО «А7 агент»
  • ООО «А71»
  • Криптовалютная биржа Grinex
  • Две платформы: Exved и INDEFI Smartbank
  • Garantex Europe (эстонское юридическое лицо криптобиржи Garantex)
  • Компанию Old Vector (Бишкек, Кыргызстан).

Схемы уклонения от санкций из-за криптобирже

По данным Минфина США, криптобиржа Grinex была основана сотрудниками российской биржи Garantex, находящейся под санкциями США с 2022 года.

Grinex использовала схему с участием Old Vector, А7 и связанных с ней компаний для обхода санкционных ограничений. В санкционный список также внесен соучредитель Garantex Сергей Менделеев, который, кроме этого, контролирует Exved и INDEFI Smartbank.

Ранее Министерство юстиции США уже сообщало, что 6 марта американские правоохранители вместе с коллегами из Германии и Финляндии разрушили онлайн-инфраструктуру Garantex. Эта биржа подозревалась в нарушении санкций и отмывании преступных доходов.

Детали о компании А7

Доля ПСБ в компании А7 составляет 49%. Ранее СМИ сообщали, что партнером ПСБ в этом проекте является бизнесмен Илан Шор, также гендиректор операционной «дочки» А7 — компании «А7 Агент». В июле А7 значительно увеличила свой уставный капитал — с 10 миллионов рублей ($125 тысяч) до 12,7 миллиарда рублей ($158 млн).

Компания А7 была создана осенью прошлого года и предлагает услуги российским экспортерам и импортерам по расчетам с зарубежными партнерами. В мае А7 уже была включена в санкционный список Великобритании, а в июле подверглась санкциям Европейского Союза.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
