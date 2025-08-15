Multi от Минфин
15 августа 2025, 13:32

Баффет продолжает сокращать долю в Apple: продал 20 млн акций

Инвестиционный конгломерат Уоррена Баффета Berkshire Hathaway во втором квартале 2025 года продал 20 миллионов акций Apple, частично сократив свою крупнейшую позицию. В то же время компания открыла новую позицию, приобретя акции медицинского страхового гиганта UnitedHealth Group, который сейчас переживает кризис. Об этом в пятницу, 15 августа, сообщает WSJ.

Инвестиционный конгломерат Уоррена Баффета Berkshire Hathaway во втором квартале 2025 года продал 20 миллионов акций Apple, частично сократив свою крупнейшую позицию.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основные изменения в портфеле

  • Продажа Apple: Berkshire впервые с прошлого года сократила свою долю в производителе iPhone. Несмотря на продажу 20 млн акций, Apple остается крупнейшей инвестицией в портфеле компании.
  • Покупка UnitedHealth: Вложение в UnitedHealth является классическим для Баффета шагом. Акции страховщика за последний год упали более чем вдвое из-за ряда проблем, включая сокращение финансирования Medicare и корпоративные скандалы. Инвестиция со стороны Berkshire мгновенно вызвала ралли акций UnitedHealth на внебиржевых торгах.

Прочие операции и общая стратегия

Кроме того, Berkshire Hathaway открыла новые позиции в компаниях Allegion, Lamar Advertising, Nucor и застройщиках D.R. Horton и Lennar. В то же время была сокращена доля в Bank of America и полностью продан остаток акций T-Mobile.

В целом во втором квартале компания Баффета была чистым продавцом акций: она продала ценных бумаг на $6,92 млрд, а купила — лишь на $3,9 млрд. Berkshire продолжает накапливать наличные, объем которых на конец июня вырос до рекордных $344 миллиардов.

Контекст и будущее компании

В этом году акции самой Berkshire Hathaway выросли на 5,7%, что несколько уступает росту индекса S&P 500 (+10%). Напомним, в конце года Уоррен Баффет должен передать пост CEO Грегу Абелю, сохранив за собой должность председателя правления.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
