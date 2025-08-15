Банки ускоряют кредитование: объемы займов для населения и бизнеса выросли на 16% за год

Украинские банки увеличивают темпы кредитования как корпоративного сектора, так и населения. Об этом свидетельствует статистика Национального банка, сообщает пресс-служба регулятора.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В июле 2025 года валовые кредиты бизнеса в национальной валюте выросли на 15,9% в годовом исчислении, тогда как населению — на 16,4%. Это заметно ускорение по сравнению с июнем, когда темпы прироста гривневых кредитов составляли 13,1% для бизнеса и 13% для населения.

Что показывает динамика чистых кредитов

НБУ отмечает, что валовой показатель включает в себя неработающие кредиты, доля которых в банковском секторе по итогам первого полугодия 2025 года составила 27%.

Регулятор отмечает, что более показательна динамика чистых кредитов, то есть без учета проблемных долгов, таких как долги бывших собственников Приватбанка или старые долги государственных банков.

Без учета неработающих долгов чистые гривневые кредиты бизнеса в июле 2025 года выросли на 31,2%, а физическим лицам — на 33,9% в годовом исчислении.

Прогноз НБУ

«Учитывая ускорение темпов роста кредитования, возвращает свою ключевую роль в поддержке активов и прибыльности банковского сектора. Учитывая положительный тренд и структуру кредитования, можем ожидать по меньшей мере сохранения таких темпов по итогам 2025 года в целом», — отметили в НБУ.