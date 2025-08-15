Ethereum приблизился к историческому максимуму на фоне рекордного притока средств в ETF

Цена криптовалюты Ethereum вплотную приблизилась к своему историческому максимуму 2021 года, достигнув отметки $4752. Стремительный рост подпитывается рекордным притоком капитала в спотовые Ethereum-ETF и волной оптимистичных прогнозов от ведущих аналитиков. Об этом пишет CNBC.

Институциональный спрос и прогнозы аналитиков

За первые три дня текущей недели приток средств в спотовые Ethereum-ETF составил $1,5 миллиарда, тогда как в биткоин-ETF за этот же период поступило всего $244 миллиона. Это уже четвертая неделя подряд, когда инвестиции в ETH-фонды опережают биткоин-фонды.

На фоне такого спроса аналитики банка Standard Chartered повысили свой прогноз цены ETH с $4000 до $7500 до конца этого года и до $25 000 до конца 2028 года.

«Принятие в июле американского закона GENIUS Act, открывающего путь к массовому внедрению стейблкоинов, является кардинальным изменением», — отметил аналитик банка Джефф Кендрик, пояснив, что это будет стимулировать активность в сети Ethereum.

Динамика рынка

Стремительный рост цены спровоцировал волну принудительных ликвидаций «коротких» позиций трейдеров на сумму более $250 миллионов за последние сутки, что только дополнительно подтолкнуло цену вверх.

