українська
15 августа 2025, 11:05

Администрация Трампа рассматривает возможность приобретения доли у Intel — Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с Intel о возможном приобретении правительством США доли в находящейся в затруднительном положении компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с Intel о возможном приобретении правительством США доли в находящейся в затруднительном положении компании.
Фото: AI

По словам источников, осведомленных о плане, потенциальное соглашение поможет укрепить позиции Intel в запланированном заводском хабе в Огайо. Компания ранее обещала превратить этот объект в крупнейшее в мире предприятие по производству чипов, но проект неоднократно откладывался. Размер возможной доли пока неизвестен.

Подробности переговоров

Эти планы возникли после состоявшейся на этой неделе встречи Президента Трампа и гендиректора Intel Лип-Бу Тана. Хотя все детали еще согласовываются, мысль состоит в том, что правительство США приобретет долю принадлежности у компании Intel. Источники, однако, предостерегают, что переговоры еще могут завершиться без финального соглашения.

Реакция рынка

Акции Intel выросли на 8,9% в четверг, закрывшись на уровне $23,86, что увеличило рыночную стоимость компании до около $104,4 млрд. После завершения регулярных торгов акции продолжили расти еще на 4%.

«Обсуждение гипотетических соглашений следует рассматривать как спекуляции, если они не будут официально объявлены администрацией», — заявил представитель Белого дома Куш Десаи.

Intel отказалась комментировать переговоры, но в своем заявлении представитель компании отметил, что они «глубоко привержены поддержке усилий Президента Трампа по укреплению лидерства США в сфере технологий и производства».

«Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с администрацией Трампа для продвижения этих общих приоритетов, но не будем комментировать слухи или спекуляции», — говорится в заявлении Intel.

Отмечается, что любое соглашение усугубит финансовое положение Intel в то время, когда компания сокращает затраты и рабочие места. Это также говорит о том, что Тан останется во главе Intel.

Идея Intel также перекликается с беспрецедентным объявлением Министерства обороны в прошлом месяце о приобретении привилегированной доли в размере $400 миллионов у малоизвестного американского производителя редкоземельных элементов MP Materials Corp.

Некоторые соглашения администрации потенциально формируются по образцу MP Materials, что означает инвестиции в акции, гарантированные закупки, кредиты и частное финансирование наряду с государственным партнерством.

Многие администрации считают, что такие рычаги дают полную уверенность инвесторам в том, что проект имеет поддержку наиболее кредитоспособного учреждения в мире, а также обеспечивают защиту средств налогоплательщиков.

Финансовые трудности

Intel, ранее бывшая пионером в производстве чипов, в последние годы столкнулась со значительными трудностями: компания теряет рыночную долю и технологическое преимущество. Предшественник Тана, Пэт Гелсингер, продвигал расширение завода в Огайо как ключевую часть плана по возрождению Intel.

Однако финансовые затруднения Intel поставили проект под угрозу. Ранее в этом году строительство было отложено до 2030-х годов, а в июле компания заявила, что еще больше замедлит реализацию плана в Огайо. С момента вступления в должность гендиректора в марте Тан сосредоточился на урегулировании финансового состояния Intel.

Intel являлась главным бенефициаром средств из Закона о чипах и науке 2022 года, хотя эта программа сейчас находится в неопределенном состоянии. Ранее в этом году представители администрации выдвигали идею о том, чтобы мощный производитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) управлял заводами Intel в рамках совместного предприятия. Однако генеральный директор TSMC К. К. Вэй заявил, что его компания планирует сосредоточиться на собственном бизнесе.

Напомним

«Минфин» писал, что Дональд Трамп 7 августа 2025 года призвал к немедленной отставке нового генерального директора Intel Лип-Бу Тана из-за его связей с Китаем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

