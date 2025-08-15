Multi от Минфин
українська
15 августа 2025, 9:02

Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине

Несмотря на войну, Украина активно готовится к запуску технологии 5G. К тестовому проекту, ранее охватывавшему Львов, теперь присоединятся еще два города — Харьков и Бородянка. Старт запланирован на осень этого года. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Несмотря на войну, Украина активно готовится к запуску технологии 5G.
Фото: freepik.com

Почему выбраны эти города

Выбор Харькова и Бородянки не случаен. Оба города получили значительные разрушения в результате обстрелов. Это позволит опробовать технологию в максимально сложных условиях, демонстрируя способность Украины внедрять инновации, несмотря на возможные перебои и ограниченные ресурсы.

Специалисты также смогут оценить потенциал 5G для восстановления городов — от внедрения «умных» (smart) решений для муниципалитетов до цифровых сервисов для граждан.

Переход к новым стандартам связи

Федоров также отметил, что к 2030 году Украина постепенно перейдет с 3G на современные стандарты связи, такие как 4G. Этот переход будет происходить поэтапно, чтобы не создавать резкие изменения для пользователей. Новые технологии обеспечат более быстрый и более стабильный Интернет, а также повысят эффективность работы сетей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
