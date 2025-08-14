Украинцы — среди лидеров по количеству приобретенной недвижимости в Турции в июле 2025 года

В июле 2025 года граждане Украины заняли четвертое место среди иностранных покупателей жилья в Турции. Об этом свидетельствуют данные Института статистики Турции (TÜİK), сообщает Open4Business.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Лидерами по количеству приобретенных объектов стали россияне (315 соглашений), за ними следуют граждане Ирана (152 соглашения) и Германии (135 соглашений). Украинцы приобрели 134 объекта недвижимости, что позволило им занять четвёртую позицию. Пятерку лидеров замыкают граждане Ирака со 120 соглашениями.

В десятку стран по количеству покупок также вошли: Азербайджан (93 соглашения), Казахстан (65 соглашений), Саудовская Аравия (64 соглашения), Палестина (52 соглашения) и Китай (51 соглашение).

Следует отметить, что в июне 2025 года украинцы занимали второе место по объему покупки жилья в Турции, уступая только гражданам рф.

TÜİK отмечает, что турецкий рынок недвижимости продолжает привлекать иностранцев, однако распределение лидеров по национальности заметно меняется ежемесячно. Это зависит от туристического сезона, колебаний цен и инвестиционных интересов.