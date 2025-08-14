ЕС отрицает слухи об ослаблении санкций против рф: 19-й пакет ожидают уже в сентябре

Европейский Союз категорически отрицает любые планы по отмене или ослаблению санкций, введенных против россии. Напротив, блок активно готовит 19 санкционный пакет, который может быть принят уже в сентябре 2025 года. Об этом заявила заместитель главного представителя Европейской комиссии Арианна Подеста в четверг, 14 августа, передает Европейская правда.

«Позвольте мне быть абсолютно четкой. Европа будет сохранять давление на россию… Мы уже приняли 18 пакетов санкций и работаем над 19-м», — подчеркнула Подеста.

Она выразила надежду, что новый пакет будет принят уже в следующем месяце.

«Мы знаем, что санкции работают, и мы будем сохранять давление на россию. Все остальное — это чистые спекуляции. Реальность: Европа продолжает сохранять полное давление на россию», — подчеркнула Арианна Подеста.

Два европейских чиновника и дипломаты четырех государств в Брюсселе, осведомленные о процессах вокруг санкций, также подтвердили, что обсуждение ослабления или отмены санкций пока не ведется даже на техническом уровне.

«Этот вопрос сейчас не в повестке дня. Напротив, продолжается работа по усилению санкционного давления на россию, ее экономику, чтобы уменьшить ее способность вести войну против Украины. Обсуждается новый, 19-й пакет санкций», — добавил один из собеседников.

Это заявление опровергает предварительные слухи в западных СМИ о якобы рассмотрении союзниками Украины возможности смягчения санкций против россии в случае перемирия.