Польша стремится возродить «культуру инвестиций в акции» из-за налоговых льгот

Польша, в лице бывшего менеджера фондов акций Анджея Доманского, стремится восстановить свою культуру инвестиций в акции для стимулирования экономического роста. Об этом сообщает Bloomberg.

Доманский предлагает план создания новых сберегательных счетов, которые, по его словам, могут привлечь до 100 миллиардов злотых ($27 млрд) в течение трех лет.

По его словам, эти счета предполагают отмену налога на прирост капитала к определенному порогу. Что важнее, эта инициатива поможет возродить интерес к акциям среди польских вкладчиков, традиционно склонных к низкорисковым инвестициям.

Состояние польского фондового рынка

Несмотря на то, что Польша имеет крупнейшую и ликвидную фондовую биржу в регионе, местные инвесторы и обычные вкладчики, по данным взаимных фондов за первое полугодие 2025 года, предпочитают облигации и инструменты денежного рынка с низким риском, а не акциям.

Это привело к чистому оттоку средств из фондов, ориентированных на акции, несмотря на то, что индекс WIG20 Варшавской биржи вырос на 35% с начала года. Экономика страны, оцениваемая в $900 миллиардов, выросла на 3,4% во втором квартале по сравнению с прошлым годом.

Аналитики подчеркивают, что для поддержки столь быстрых темпов расширения требуются большие инвестиции, особенно со стороны частного сектора.

Доманский отметил, что вовлеченность страны в акции фактически ограничивается активным, но нишевым местным инвестиционным сообществом. Причинами этого он назвал недостаток доверия, высокую склонность к риску, отсутствие поколенческого опыта успеха в инвестировании и низкий уровень благосостояния.

Налоговые стимулы

«Большинство этих вещей невозможно быстро изменить. Что мы можем сделать для укрепления культуры акций, которая поддерживает финансирование инновационных проектов, это предоставить налоговые стимулы для более активного инвестирования», — отметил Доманский.

Предложение, которое Доманский стремится ввести в действие до середины 2026 года, предполагает создание специальных сберегательных счетов на основе шведской модели.

Эти счета будут освобождать от действующего 19% налога на прирост капитала для первых 100 000 злотых депонированных средств. Большие поступления также получат льготное налоговое налогообложение в размере 0,8−0,9% от общей суммы активов в год.

«Если будет значительный приток нового капитала на внутренний рынок, это отразится на экономических показателях и увеличении инвестиций. Этот проект — лишь первый шаг, и в ближайшие недели мы представим решения, поддерживающие рынки частного капитала и венчурного капитала», — заявил Доманский.