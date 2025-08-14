Индекс фондового рынка Бельгии установил новый рекорд спустя 18 лет

Один из основных бельгийских индексов фондового рынка BEL 20 установил новый рекорд, достигнув отметки в 4 775,35 пункта. Предыдущее максимальное значение было установлено в 2007 году, то есть до мирового экономического кризиса 2008 года, пишет Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Таким образом, восстановление бельгийского фондового рынка от последствий кризиса 2008 года шло 18 лет. На это Брюсселю понадобилось больше времени, чем его соседям, Парижу и Берлину. У последних этот процесс занял 14 и 5 лет соответственно.

Как указывает Reuters, столь долгое время, потребовавшееся рынку, может быть связано с тем, что кризис в свое время затронул две крупнейших финансовых компании — бельгийские Dexia и Fortis.

Однако, по словам старшего экономиста KBC Group Тома Саймонтса, стране также не хватает промышленных и деловых центров, которые генерируют экономический рост как у соседей. К тому же Брюссель, по его словам, не участвует в развитии искусственного интеллекта, не производит предметы роскоши и не располагает оборонным комплексом.

В то же время Саймонтс отмечает, что установленный рекорд местного фондового рынка подчеркивает, что страна устойчива в эпоху экономической неопределенности — внутри нее развиваются малые и средние компании со стабильными финансовыми показателями и денежными потоками.

«Мы не Михаэль Шумахер, но мы все еще в игре», — подытожил Саймонтс.

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала