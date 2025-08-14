Доллар подешевел на 6 копеек: НБУ установил новые курсы валют

Национальный банк Украины установил на пятницу, 15 августа, официальный курс гривны на уровне 41,4500 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 6 копеек.

Официальный курс на 15 августа 2025 установлен на таком уровне: 41,4500 гривны за 1 доллар (-0,0649 грн).

Официальный курс евро составит 48,4405 гривны за 1 евро, что на 20 копеек меньше чем в четверг.

