Акции криптобиржи Bullish выросли в два раза после IPO

Акции оператора биржи цифровых активов Bullish (BLSH) и владельца криптоиздания Coindesk в ходе первого торгового дня на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 13 августа на максимуме росли на 218,91%, до $118. К завершению сессии торги бумагами закрылись ростом на 83,78%, до $68 за акцию, а рыночная капитализация достигла $9,9 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

В четверг, 14 августа, на премаркете котировки компании росли еще на 12,48% по сравнению с ценой закрытия торгов в среду, до $76,49 за акцию. То есть, с момента IPO акции показали двукратный рост.

Криптовалютная биржа привлекла $1,1 млрд в ходе первичного публичного размещения акций. Компания продала 30 млн акций по цене $37 за штуку, что соответствует капитализации компании на уровне $5,4 млрд. При этом спрос на IPO более чем в 20 раз превысил предложение, и около трети заявок остались неудовлетворенными, отмечает агентство со ссылкой на источники.

Также из-за высокого интереса инвесторов к размещению компания Bullish увеличила количество размещаемых акций и повысила ценовой диапазон. Ранее цена размещения акций была установлена в коридоре $32−33 за бумагу.

Читайте также: Криптобиржа Bullish привлекла $1,11 млрд в рамках IPO

Организаторами сделки выступили JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group и Citigroup. Среди участников IPO были фонды BlackRock и ARK Investment Management, которые приобрели акции на общую сумму до $200 млн по цене IPO. В числе основных акционеров Bullish — сооснователь компании и CEO Block.one Брендан Блумер (30,1%) и член совета директоров Кокуэй Юань (26,7%), пишет агентство.

«Мы убеждены, что в криптоиндустрии, особенно в институциональном сегменте, доверие имеет огромное значение — и намного большее, чем на других финансовых рынках», — сказал генеральный директор Bullish Том Фарли в интервью Bloomberg News. По его мнению, листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже признан увеличить доверие к бирже.

Несмотря на то, что на балансе Bullish по состоянию на 31 марта находились криптоактивы, включая биткоины, на $1,7 млрд, Фарли подчеркнул, что компания не следует стратегии, как, например, разработчик программного обеспечения MicroStrategy, который напрямую связывает свою стоимость с ростом биткоина.

«В каком-то смысле мы — компания с биткоин-казначейством, но не в том значении, которое принято сегодня. Мы не планируем наращивать биткоин-резервы, не будем выпускать конвертируемые облигации или брать долги исключительно для покупки биткоина. Но мы открыты для любых вариантов финансирования», — пояснил Фарли.

Это вторая попытка Bullish выйти на биржу. В 2021 году она сообщала о планах стать публичной путем слияния со специализированной компанией по приобретению активов SPAC (special purpose acquisition company). В результате сделки объединенная компания могла быть оценена примерно в $9 млрд. Слияние было отменено в 2022 году.