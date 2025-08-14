В Украине заработал геопортал Градостроительного кадастра

Теперь органы власти, местные администрации, сертифицированные архитекторы, инженеры и эксперты могут быстро работать с градостроительной документацией онлайн — в Геопортале Градостроительного кадастра на государственном уровне. Об этом идет речь в сообщении Министерства цифровой трансформации Украины.

Геопортал позволит работать в электронных кабинетах заказчика, разработчика и экспертизы, загружать документы онлайн, автоматически проверять геоданные и просматривать материалы в удобном формате.

Как это работает

Органы местного самоуправления загружают документы в МБКИ, и они сразу становятся доступными для пользователей портала. Пока:

1237 общин имеют полномочия заказчиков градостроительной документации;

1015 общин уже подключены к системе;

в базе — 1843 действующие градостроительные документации и документы 307 проектов таких документаций.

Что такое МБКД

Градостроительный кадастр на государственном уровне — часть большой реформы цифрового восстановления Украины. Он интегрируется с семью государственными системами и реестрами и помогает не просто строить и восстанавливать, а делать это подотчетно и эффективно.

МБКИ помогает быстрее получать разрешительные документы, уменьшает количество конфликтов в строительстве и устраняет риск потери или подделки данных. Система обеспечивает оперативный обмен информацией между всеми участниками процесса.

Кадастр также является основой для других важных цифровых проектов: DREAM, есть Восстановление и Реестра поврежденного и уничтоженного имущества.

Благодаря кадастру процессы обновления становятся более прозрачными и понятными для каждого.

Создание кадастра началось в 2024 году в соответствии с украинскими законами и международными обязательствами, в частности, программой ЕС Ukraine Facility. Градостроительный кадастр — это часть Государственной антикоррупционной программы, которая помогает уменьшить риски злоупотреблений в сфере строительства.