Кабинет Министров Украины направил дополнительные 1,6 миллиарда гривен Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры для финансирования программы «єВідновлення». Эти средства предназначены для помощи украинским семьям, чьи дома были разрушены в результате войны. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.
Кабмин выделил дополнительные 1,6 миллиарда гривен на компенсации за разрушенное жилье
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
Из выделенной суммы:
- Около 1,3 млрд грн пойдут на жилищные сертификаты, которые позволят 839 заявителям приобрести новое жилье вместо потерянного.
- Еще 335 млн грн выделено на восстановление домов на собственных участках для 152 семей.
«Программа „єВідновлення“ работает уже более двух лет и помогла около 120 тысяч украинцев отремонтировать, построить или приобрести новое жилье», — подчеркнула Свириденко.
Эти дополнительные средства позволят расширить поддержку пострадавшим украинцам и ускорить восстановление жилищного фонда страны.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии