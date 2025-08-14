Кабмин выделил дополнительные 1,6 миллиарда гривен на компенсации за разрушенное жилье

Кабинет Министров Украины направил дополнительные 1,6 миллиарда гривен Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры для финансирования программы «єВідновлення». Эти средства предназначены для помощи украинским семьям, чьи дома были разрушены в результате войны. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Подробности

Из выделенной суммы:

Около 1,3 млрд грн пойдут на жилищные сертификаты, которые позволят 839 заявителям приобрести новое жилье вместо потерянного.

Еще 335 млн грн выделено на восстановление домов на собственных участках для 152 семей.

«Программа „єВідновлення“ работает уже более двух лет и помогла около 120 тысяч украинцев отремонтировать, построить или приобрести новое жилье», — подчеркнула Свириденко.

Эти дополнительные средства позволят расширить поддержку пострадавшим украинцам и ускорить восстановление жилищного фонда страны.