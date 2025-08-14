«Дия» запускает новую услугу соцпомощи

«Дия» запускает бета-тест новой комплексной услуги — базовой социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба единого онлайн-портала государственных услуг и приложения.
Что известно
Базовая социальная помощь — это ежемесячная выплата для тех, кто уже пользуется государственными программами социальной поддержки.
От подачи заявки до зачисления средств на Дия.Карту — вся процедура будет максимально простой и быстрой.
Принять участие в тестировании могут:
- получатели пособия для малообеспеченных семей;
- одинокие матери или родители, получающие выплаты на детей;
- лица, получающие временную помощь на ребенка из-за неуплаты алиментов другим родителям.
Для участия требуется налоговый номер, активированный Дия. Подпись и Дия.
Зарегистрироваться можно на сайте или в приложении «Дия»: diia.gov.ua/bazova-sotsialna-dopomoha.
Источник: Минфин
